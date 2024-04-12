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Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно
Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно
12 апреля в регионах Крыма пройдет региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, 28 июня этот формат повторят – в федеральном всероссийском масштабе. О том, РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T08:11
2024-04-12T08:11
ярмарка вакансий
данил стадник
вакансии в крыму
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трудоустройство в крыму
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Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник
Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. 12 апреля в регионах Крыма пройдет региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, 28 июня этот формат повторят – в федеральном всероссийском масштабе. О том, как попасть на такую ярмарку, почему это удобно и какие вакансии в Крыму самые востребованные, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.Работодатели представляют вакансии на определенных площадках, где проходят презентации, конкурсы, соискатели имеют возможность напрямую пообщаться с представителями работодателя, возможно, сделать сразу какие-то договоренности, подчеркивает Стадник.По его словам, сегодня в республике традиционно нуждается в кадрах сектор госуправления, банковская и туристическая сферы, направления торговли, общепита, услуг.Ярмарка вакансий – именно то место, где работодатель и соискатель часто находят друг друга. По итогам аналогичного мероприятия в прошлом году трудоустроено порядка трех тысяч человек. Для сравнения, сегодня на учете в Центрах Занятости состоят 6 тысяч человек, из них порядка 5 тысяч признаны безработными."Хочется сказать людям, которые работают не вполне официально, чтобы они задумались о своем будущем. Мало того, что этот человек не защищен: от травматизма на работе и до невыплаты зарплаты, но мы столкнулись с такой проблемой, что люди достигают пенсионного возраста, а пенсионных баллов не хватает и человек не может получить пенсию", – подчеркивает гость эфира.Кроме республиканских и всероссийских, часто в Крыму проводят узкопрофильные ярмарки трудоустройства. В частности, предусмотрен онлайн-формат мероприятий, в рамках которого также можно ознакомиться с перечнем вакансий и даже пройти собеседование. Информацию обо всех таких мероприятиях – времени и местах их проведения в разных городах – можно найти на сайте Центра занятости населения Республики Крым, также она дублируется на сайтах всех органов государственной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – ГоликоваСколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
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РИА Новости Крым
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ярмарка вакансий, данил стадник, вакансии в крыму, крым, трудоустройство в крыму, новости крыма
Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно

Масштабные ярмарки трудоустройства пройдут в Крыму

08:11 12.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. 12 апреля в регионах Крыма пройдет региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, 28 июня этот формат повторят – в федеральном всероссийском масштабе. О том, как попасть на такую ярмарку, почему это удобно и какие вакансии в Крыму самые востребованные, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.
Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник
Вчера, 08:11
"Такая масштабная ярмарка в Крыму проходит второй год подряд – она затронет практически все муниципалитеты. Мы наращиваем темпы, увеличился охват, количество профессий. Главный смысл – в комфортных условиях оказать содействие гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в поиске подходящих работников", – рассказывает замминистра.
Работодатели представляют вакансии на определенных площадках, где проходят презентации, конкурсы, соискатели имеют возможность напрямую пообщаться с представителями работодателя, возможно, сделать сразу какие-то договоренности, подчеркивает Стадник.
По его словам, сегодня в республике традиционно нуждается в кадрах сектор госуправления, банковская и туристическая сферы, направления торговли, общепита, услуг.

"При этом очень большая потребность и в кадрах в сфере промышленности. Число соискателей в 8 раз меньше, чем количество вакансий. Работодателю нужен квалифицированный сотрудник – проблема в этом. Нужны инженеры, операторы токарного станка – люди с соответствующим образованием, опытом и навыками", – констатирует Стадник.

Ярмарка вакансий – именно то место, где работодатель и соискатель часто находят друг друга. По итогам аналогичного мероприятия в прошлом году трудоустроено порядка трех тысяч человек. Для сравнения, сегодня на учете в Центрах Занятости состоят 6 тысяч человек, из них порядка 5 тысяч признаны безработными.
"Хочется сказать людям, которые работают не вполне официально, чтобы они задумались о своем будущем. Мало того, что этот человек не защищен: от травматизма на работе и до невыплаты зарплаты, но мы столкнулись с такой проблемой, что люди достигают пенсионного возраста, а пенсионных баллов не хватает и человек не может получить пенсию", – подчеркивает гость эфира.
Кроме республиканских и всероссийских, часто в Крыму проводят узкопрофильные ярмарки трудоустройства. В частности, предусмотрен онлайн-формат мероприятий, в рамках которого также можно ознакомиться с перечнем вакансий и даже пройти собеседование. Информацию обо всех таких мероприятиях – времени и местах их проведения в разных городах – можно найти на сайте Центра занятости населения Республики Крым, также она дублируется на сайтах всех органов государственной власти.
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