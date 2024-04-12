https://crimea.ria.ru/20240412/yarmarka-vakansiy-krymchan-priglashayut-iskat-rabotu-komfortno-1136490146.html

Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно

Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Ярмарка вакансий: крымчан приглашают искать работу комфортно

12 апреля в регионах Крыма пройдет региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, 28 июня этот формат повторят – в федеральном всероссийском масштабе. О том, РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T08:11

2024-04-12T08:11

2024-04-12T08:11

ярмарка вакансий

данил стадник

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радио "спутник в крыму"

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Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. 12 апреля в регионах Крыма пройдет региональный этап всероссийской ярмарки вакансий, 28 июня этот формат повторят – в федеральном всероссийском масштабе. О том, как попасть на такую ярмарку, почему это удобно и какие вакансии в Крыму самые востребованные, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Данил Стадник.Работодатели представляют вакансии на определенных площадках, где проходят презентации, конкурсы, соискатели имеют возможность напрямую пообщаться с представителями работодателя, возможно, сделать сразу какие-то договоренности, подчеркивает Стадник.По его словам, сегодня в республике традиционно нуждается в кадрах сектор госуправления, банковская и туристическая сферы, направления торговли, общепита, услуг.Ярмарка вакансий – именно то место, где работодатель и соискатель часто находят друг друга. По итогам аналогичного мероприятия в прошлом году трудоустроено порядка трех тысяч человек. Для сравнения, сегодня на учете в Центрах Занятости состоят 6 тысяч человек, из них порядка 5 тысяч признаны безработными."Хочется сказать людям, которые работают не вполне официально, чтобы они задумались о своем будущем. Мало того, что этот человек не защищен: от травматизма на работе и до невыплаты зарплаты, но мы столкнулись с такой проблемой, что люди достигают пенсионного возраста, а пенсионных баллов не хватает и человек не может получить пенсию", – подчеркивает гость эфира.Кроме республиканских и всероссийских, часто в Крыму проводят узкопрофильные ярмарки трудоустройства. В частности, предусмотрен онлайн-формат мероприятий, в рамках которого также можно ознакомиться с перечнем вакансий и даже пройти собеседование. Информацию обо всех таких мероприятиях – времени и местах их проведения в разных городах – можно найти на сайте Центра занятости населения Республики Крым, также она дублируется на сайтах всех органов государственной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – ГоликоваСколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства

https://crimea.ria.ru/20240313/v-mariupol-edet-uchitsya-molodezh-iz-raznykh-regionov-rossii-1135600528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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