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Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова
Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова
Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась почти в полтора раза – с 64% до 81%. Об этом сообщила вице-премьер... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T18:35
2024-04-04T18:35
2024-04-04T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась почти в полтора раза – с 64% до 81%. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства под руководством президента страны Владимира Путина.При этом доля молодых россиян, испытывающих чувство гордости за страну, выросло за этот период почти в два раза с 58% до 92%.По словам зампредседателя правительства, сегодня в России живут 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет, это почти четверть населения страны. Две трети из них проживают в городах. Также в стране насчитывается 5,3 миллиона молодых семей, из них 3,9 млн семей воспитывают детей.По информации Голиковой, доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в России, которые не учатся и не работают, за пять лет сократилась с 10,6% до 8,7%.Общий уровень безработицы среди молодежи при этом сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в КрымуУчастники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы РоссииСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
https://crimea.ria.ru/20240404/v-rossii-bezrabotitsa-upala-do-rekordno-nizkogo-urovnya--putin-1136285767.html
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татьяна голикова, новости, россия, общество, правительство россии, работа, трудоустройство
Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова
Голикова: доля верящей в возможности самореализации в РФ молодежи возросла до 81% за 5 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась почти в полтора раза – с 64% до 81%. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства под руководством президента страны Владимира Путина.
"Мы проводим социологические замеры. За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России - с 64% до 81%", - сказала она.
При этом доля молодых россиян, испытывающих чувство гордости за страну, выросло за этот период почти в два раза с 58% до 92%.
По словам зампредседателя правительства, сегодня в России живут 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет, это почти четверть населения страны. Две трети из них проживают в городах. Также в стране насчитывается 5,3 миллиона молодых семей, из них 3,9 млн семей воспитывают детей.
По информации Голиковой, доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в России, которые не учатся и не работают, за пять лет сократилась с 10,6% до 8,7%.
Общий уровень безработицы среди молодежи при этом сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.
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