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В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО
В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО
В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T07:36
2024-06-10T07:36
ветераны сво
владимир трегуб
новости крыма
симферополь
трудоустройство в крыму
фонд "защитники отечества"
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Участникам СВО, которые хотят найти работу, необходимо связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу, и в каком регионе республики."Главное – заявить о себе и о своем желании. И мы обязательно вас пригласим, и пригласим того работодателя, который сможет удовлетворить запрос", – сказал Трегуб.По его словам, госфонд сегодня ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, переобучению, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.В конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта
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РИА Новости Крым
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96
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ветераны сво, владимир трегуб, новости крыма, симферополь, трудоустройство в крыму, фонд "защитники отечества", государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

В Крыму госфонд "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО

07:36 10.06.2024
 
© РИА Новости КрымЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"В конце июня запланировано большое мероприятие совместно с министерством труда и социальной защиты Крыма и центром занятости – ярмарка вакансий, на которую будут приглашены работодатели, востребованные участниками СВО", – сообщил Трегуб.
Участникам СВО, которые хотят найти работу, необходимо связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу, и в каком регионе республики.
"Главное – заявить о себе и о своем желании. И мы обязательно вас пригласим, и пригласим того работодателя, который сможет удовлетворить запрос", – сказал Трегуб.
По его словам, госфонд сегодня ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, переобучению, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.
В конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.
Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.
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Ветераны СВОВладимир ТрегубНовости КрымаСимферопольТрудоустройство в КрымуФонд "Защитники Отечества"Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
 
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