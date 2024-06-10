https://crimea.ria.ru/20240610/v-simferopole-proydet-yarmarka-vakansiy-dlya-uchastnikov-svo-1137844588.html

В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T07:36

2024-06-10T07:36

2024-06-10T07:36

ветераны сво

владимир трегуб

новости крыма

симферополь

трудоустройство в крыму

фонд "защитники отечества"

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649943_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_8ab7216e40082c4bdc10db745cb65919.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда "Защитники Отечества" проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Участникам СВО, которые хотят найти работу, необходимо связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу, и в каком регионе республики."Главное – заявить о себе и о своем желании. И мы обязательно вас пригласим, и пригласим того работодателя, который сможет удовлетворить запрос", – сказал Трегуб.По его словам, госфонд сегодня ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, переобучению, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.В конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы "Время героев", о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.Основные требования для участия в новой кадровой программе – это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда "Защитники Отечества" реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, владимир трегуб, новости крыма, симферополь, трудоустройство в крыму, фонд "защитники отечества", государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"