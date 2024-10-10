Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
На Ямале старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и ранил девочку - Следком
13:48 10.10.2024 (обновлено: 13:52 10.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"10 октября 2024 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ссадиной на щеке. Ей была оказана помощь, оснований для ее госпитализации нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.
"В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - добавили в СК.
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