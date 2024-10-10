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Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T13:48
2024-10-10T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома России по Ямало-Ненецкому автономному округу.По данным Следкома, несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ссадиной на щеке. Ей была оказана помощь, оснований для ее госпитализации нет.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ямал, происшествия, оружие, школа, стрельба, стрельба в школе, общество, дети, уголовный кодекс, новости
Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку

На Ямале старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и ранил девочку - Следком

13:48 10.10.2024 (обновлено: 13:52 10.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"10 октября 2024 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся пронес пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пневматическая пуля задела учащуюся", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ссадиной на щеке. Ей была оказана помощь, оснований для ее госпитализации нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.
"В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении", - добавили в СК.
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ЯмалПроисшествияОружиеШколаСтрельбаСтрельба в школеОбществодетиУголовный кодексНовости
 
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