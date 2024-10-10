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Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку

Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку

Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T13:48

2024-10-10T13:48

2024-10-10T13:52

ямал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Школьница получила ранение из пневматического пистолета во время инцидента в одной из школ Нового Уренгоя. Об этом сообщили в Следственном управлении Следкома России по Ямало-Ненецкому автономному округу.По данным Следкома, несовершеннолетняя была доставлена в больницу с ссадиной на щеке. Ей была оказана помощь, оснований для ее госпитализации нет.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямал, происшествия, оружие, школа, стрельба, стрельба в школе, общество, дети, уголовный кодекс, новости