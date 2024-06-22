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День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240622/den-nachala-voyny-kak-natsisty-bombili-sevastopol---infografika-1138222579.html
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2024
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов - авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T15:05
2024-06-22T15:04
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история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов - авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели - заблокировать корабли Черноморского флота в бухте - противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе - инфографика РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорбиПолотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-героеБерег отваги: как сражались защитники Севастополя
https://crimea.ria.ru/20240622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
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великая отечественная война, севастополь, крым, крым в великой отечественной войне, история
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика

Первая бомбардировка Севастополя 22 июня 1941 - инфографика

15:05 22.06.2024
 
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь. 1942 г.
Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь. 1942 г.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Читать в
22 июня 1941 года. Севастополь22 июня 1941 года. Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов - авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели - заблокировать корабли Черноморского флота в бухте - противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе - инфографика РИА Новости Крым.
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