https://crimea.ria.ru/20240622/den-nachala-voyny-kak-natsisty-bombili-sevastopol---infografika-1138222579.html
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика - РИА Новости Крым, 22.06.2024
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов - авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T15:05
2024-06-22T15:05
2024-06-22T15:04
великая отечественная война
инфографика
севастополь
крым
крым в великой отечественной войне
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123078552_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_931da8835947ce72c098263e3de213d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ранним утром 22 июня 1941 года Севастополь первым из советских городов подвергся бомбардировке нацистов - авиабомбы упали на город в 3 часа 15 минут. Это была самая страшная ночь, и последняя для 18 мирных севастопольцев, погибших при первых авианалетах вражеской авиации. Достичь своей главной цели - заблокировать корабли Черноморского флота в бухте - противнику не удалось. Моряки проявили героизм и мужество, встав на защиту Севастополя. О событиях первого дня Великой Отечественной войны в Севастополе - инфографика РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорбиПолотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-героеБерег отваги: как сражались защитники Севастополя
https://crimea.ria.ru/20240622/a-fashisty--eto-natsiya-kakaya-krymskiy-poluostrov-v-pervyy-den-voyny-1129485554.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123078552_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_22770543f720ff9803c00e3e34098c2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война, севастополь, крым, крым в великой отечественной войне, история
День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
Первая бомбардировка Севастополя 22 июня 1941 - инфографика