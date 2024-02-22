Рейтинг@Mail.ru
Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240222/ubil-trekh-mirnykh-zhiteley-strelok-azova-poluchil-pozhiznennyy-srok-1135159569.html
Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорен украинский боевик верховным судом Донецкой Народной Республики за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T17:17
2024-02-22T17:17
донецкая народная республика (днр)
генеральная прокуратура россии
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
мариуполь
происшествия
новости сво
события в донбассе
приговор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135159093_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_711efd7a59f28318cde8d81153c8c67c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению приговорен украинский боевик верховным судом Донецкой Народной Республики за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.По информации Генпрокуратуры, 25-летний стрелок отряда специального назначения "Азов"* признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.Суд приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Ранее к аналогичному наказанию был приговорен еще один боевик "Азова"*. Пожизненный срок он получил за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. При обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУЗверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135159093_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b89dfca8aab8fe179fef978ec6be18ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), генеральная прокуратура россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, мариуполь, происшествия, новости сво, события в донбассе, приговор, новости
Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок

Азовец* приговорен к пожизненному заключению за убийство трех мирных жителей в Мариуполе

17:17 22.02.2024
 
© Генпрокуратура РоссииБоец "Азова"* получил пожизненный срок за убийство мирных жителей Мариуполя
Боец Азова* получил пожизненный срок за убийство мирных жителей Мариуполя
© Генпрокуратура России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению приговорен украинский боевик верховным судом Донецкой Народной Республики за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"В суде установлено, что в марте 2022 года военнослужащие ВСУ на боевых бронированных машинах двигались по одной из улиц Мариуполя. Подсудимый заметил гражданский автомобиль с людьми и, выполняя полученный ранее преступный приказ командира, открыл огонь из автомата. В результате двое мужчин и одна женщина скончались", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, 25-летний стрелок отряда специального назначения "Азов"* признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Суд приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее к аналогичному наказанию был приговорен еще один боевик "Азова"*. Пожизненный срок он получил за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. При обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ
Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Генеральная прокуратура РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУМариупольПроисшествияНовости СВОСобытия в ДонбассеПриговорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
18:52Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
18:31Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
18:21В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
18:09Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
17:33Германия поддержала проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву
17:17Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
17:08С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
16:57"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
16:28Составлены особенности финансового поведения мужчин
16:04У Крымского моста начала расти очередь
15:45"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории
15:07Сергей Аксенов поздравил защитников Отечества в Симферополе
14:56Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце
14:47Армия России уничтожила за сутки 790 боевиков ВСУ – как идут бои
14:28Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов
14:22Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации
14:15Как сократилось население Украины за 10 лет после Майдана
14:07Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
Лента новостейМолния