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Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок

Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок

К пожизненному заключению приговорен украинский боевик верховным судом Донецкой Народной Республики за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T17:17

2024-02-22T17:17

2024-02-22T17:17

донецкая народная республика (днр)

генеральная прокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. К пожизненному заключению приговорен украинский боевик верховным судом Донецкой Народной Республики за расстрел троих мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.По информации Генпрокуратуры, 25-летний стрелок отряда специального назначения "Азов"* признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.Суд приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Ранее к аналогичному наказанию был приговорен еще один боевик "Азова"*. Пожизненный срок он получил за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. При обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУЗверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), генеральная прокуратура россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, мариуполь, происшествия, новости сво, события в донбассе, приговор, новости