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В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T16:37
2022-11-11T16:37
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти &gt;&gt;По его словам, все выезжающие жители Новокаховского и Бериславского районов отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Также Леонтьев сообщил, что на данный момент из Новокаховского района вывезены около трех тысяч человек.Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, в свою очередь, добавил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжается."У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - отметил Агаев.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersone-ostayutsya-do-sta-tysyach-mirnykh-zhiteley---vlasti-1125324476.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра

Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра

16:37 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкНабережная реки Днепр в Херсоне.
Набережная реки Днепр в Херсоне.
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти >>
"Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сказал Леонтьев.
По его словам, все выезжающие жители Новокаховского и Бериславского районов отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Также Леонтьев сообщил, что на данный момент из Новокаховского района вывезены около трех тысяч человек.
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В Херсоне остаются до ста тысяч мирных жителей - власти
Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, в свою очередь, добавил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжается.
"У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - отметил Агаев.
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Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.
 
Херсонская областьНовости
 
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