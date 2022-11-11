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В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра

В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра

Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T16:37

2022-11-11T16:37

2022-11-11T16:37

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти >>По его словам, все выезжающие жители Новокаховского и Бериславского районов отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Также Леонтьев сообщил, что на данный момент из Новокаховского района вывезены около трех тысяч человек.Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, в свою очередь, добавил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжается."У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - отметил Агаев.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.

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