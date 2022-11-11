https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya-vyvoz-lyudey-s-oboikh-beregov-dnepra-1125329815.html
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T16:37
2022-11-11T16:37
2022-11-11T16:37
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125324691_0:87:1227:777_1920x0_80_0_0_7d443e959eb1efa99d5707860b4ae2e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти >>По его словам, все выезжающие жители Новокаховского и Бериславского районов отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Также Леонтьев сообщил, что на данный момент из Новокаховского района вывезены около трех тысяч человек.Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, в свою очередь, добавил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжается."У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - отметил Агаев.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.
https://crimea.ria.ru/20221111/v-khersone-ostayutsya-do-sta-tysyach-mirnykh-zhiteley---vlasti-1125324476.html
https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125324691_0:0:1189:891_1920x0_80_0_0_1a40e9c50450243c06462e4c2ab81b2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости
В Херсонской области продолжается вывоз людей с обоих берегов Днепра
Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Бериславского района. Об этом со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
"Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сказал Леонтьев.
По его словам, все выезжающие жители Новокаховского и Бериславского районов отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Также Леонтьев сообщил, что на данный момент из Новокаховского района вывезены около трех тысяч человек.
Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, в свою очередь, добавил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжается.
"У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - отметил Агаев.
Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.