https://crimea.ria.ru/20221110/vyekhat-s-pravoberezhya-khersonschiny-esche-vozmozhno--vlasti-1125314826.html

Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти

Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти

Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T18:11

2022-11-10T18:11

2022-11-10T18:13

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По словам Губаревой, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.Губарева отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. При этом доставить деньги на правобережье области крайне сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсона по оценкам Минобороны. Российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, общество