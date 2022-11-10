https://crimea.ria.ru/20221110/vyekhat-s-pravoberezhya-khersonschiny-esche-vozmozhno--vlasti-1125314826.html
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T18:11
2022-11-10T18:11
2022-11-10T18:13
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124051762_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_40a69f63f84c8ddb24eac5d5625ed584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.По словам Губаревой, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.Губарева отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. При этом доставить деньги на правобережье области крайне сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсона по оценкам Минобороны. Российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124051762_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d8b70eb2e9e5c480f641d3423345afea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
В Херсонской области есть возможность выехать с правого берега самостоятельно
18:11 10.11.2022 (обновлено: 18:13 10.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
"Сделать это можно теперь только в частном порядке. Все мероприятия, связанные с организованным выездом, прекращены, их возобновление не планируется", — сказала она.
По словам Губаревой, въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.
Губарева отметила, что финансирование соцвыплат, положенных гражданам, продолжается. При этом доставить деньги на правобережье области крайне сложно, поэтому их можно получить в левобережной части региона.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсона по оценкам Минобороны. Российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.
В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил
организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.