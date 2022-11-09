https://crimea.ria.ru/20221109/pravoberezhe-khersona-pokinuli-bolee-115-tysyach-chelovek--surovikin-1125302506.html
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность,... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:53
2022-11-09T18:53
2022-11-09T18:53
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.Как сообщалось, Шойгу одобрил предложение Суровикина отвести российские войска на левый берег Днепра и организовать оборону по барьерному рубежу реки. По словам командующего, это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Суровикин: более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсона