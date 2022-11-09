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Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность,... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:53
2022-11-09T18:53
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.Как сообщалось, Шойгу одобрил предложение Суровикина отвести российские войска на левый берег Днепра и организовать оборону по барьерному рубежу реки. По словам командующего, это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область
Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин

Суровикин: более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Херсона

18:53 09.11.2022
 
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
Вид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.
"Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации", - сказал он в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
18:09
Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
Как сообщалось, Шойгу одобрил предложение Суровикина отвести российские войска на левый берег Днепра и организовать оборону по барьерному рубежу реки. По словам командующего, это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская область
 
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