https://crimea.ria.ru/20221109/pravoberezhe-khersona-pokinuli-bolee-115-tysyach-chelovek--surovikin-1125302506.html

Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин

Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин

Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность,... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T18:53

2022-11-09T18:53

2022-11-09T18:53

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Более 115 тысяч человек покинули правобережную часть Днепра в Херсонской области, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.Как сообщалось, Шойгу одобрил предложение Суровикина отвести российские войска на левый берег Днепра и организовать оборону по барьерному рубежу реки. По словам командующего, это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.

https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область