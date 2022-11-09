https://crimea.ria.ru/20221109/kadyrov-otsenil-reshenie-o-perebroske-voysk-rf-na-levyy-bereg-dnepra-1125303066.html

Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра

Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра

Командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин поступил мудро и дальновидно, предложив... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T19:57

2022-11-09T19:57

2022-11-09T19:59

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин поступил мудро и дальновидно, предложив перевести войска на Херсонском направлении на левый берег Днепра, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла… В данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, генерал Суровикин "взвесив все "за" и "против", сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат".В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.

https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html

херсонская область

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2022

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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, рамзан кадыров