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Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
Командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин поступил мудро и дальновидно, предложив... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T19:57
2022-11-09T19:59
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин поступил мудро и дальновидно, предложив перевести войска на Херсонском направлении на левый берег Днепра, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла… В данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, генерал Суровикин "взвесив все "за" и "против", сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат".В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, рамзан кадыров
Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра

Кадыров: перевод российских войск на левый берег Днепра – сложный, но верный выбор

19:57 09.11.2022 (обновлено: 19:59 09.11.2022)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин поступил мудро и дальновидно, предложив перевести войска на Херсонском направлении на левый берег Днепра, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла… В данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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По его словам, генерал Суровикин "взвесив все "за" и "против", сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат".
"Так что не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную… Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики", - добавил глава Чечни.
В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьРамзан Кадыров
 
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