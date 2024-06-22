https://crimea.ria.ru/20240622/v-rf-vveli-moratoriy-na-vzyskanie-sredstv-s-gospredpriyatiy-novykh-regionov-1138292827.html

В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T16:30

2024-06-22T16:30

2024-06-22T16:30

владимир путин (политик)

закон и право

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ).Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://crimea.ria.ru/20240622/nalogovye-lgoty-dlya-kryma-i-prigranichya---putin-podpisal-zakon-1138292629.html

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владимир путин (политик), закон и право, новые регионы россии, общество, новости