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В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов
В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T16:30
2024-06-22T16:30
владимир путин (политик)
закон и право
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ).Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://crimea.ria.ru/20240622/nalogovye-lgoty-dlya-kryma-i-prigranichya---putin-podpisal-zakon-1138292629.html
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владимир путин (политик), закон и право, новые регионы россии, общество, новости
В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

Путин подписал закон о моратории на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

16:30 22.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории до 2026 года на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит мораторий до 1 января 2026 года на взыскание с таких предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года (дата принятия новых регионов в РФ).
Исполнительные производства, которые были возбуждены по соответствующим документам, будут окончены в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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