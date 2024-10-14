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Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
Два ребенка получили ожоги при неосторожном обращении с украинскими боеприпасами на территории Горловки. Об этом в понедельник вечером сообщает глава Донецкой... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T21:52
2024-10-14T21:52
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости
взрывчатка
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два ребенка получили ожоги при неосторожном обращении с украинскими боеприпасами на территории Горловки. Об этом в понедельник вечером сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, в Никитовском районе Горловки также повреждены школа, магазин и рынок."Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", – написал глава региона.12 октября два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. 5 октября ВСУ более 40 раз атаковали Горловку, общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажировКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновУкраинские дроны атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, взрывчатка, происшествия, дети
Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги

Двое детей нашли взрывчатку и получили термические ожоги в Горловке

21:52 14.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два ребенка получили ожоги при неосторожном обращении с украинскими боеприпасами на территории Горловки. Об этом в понедельник вечером сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили мальчики 2011 и 2019 годов рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его данным, в Никитовском районе Горловки также повреждены школа, магазин и рынок.
"Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", – написал глава региона.
12 октября два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. 5 октября ВСУ более 40 раз атаковали Горловку, общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовостиВзрывчаткаПроисшествиядети
 
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Заголовок открываемого материала
22:15Главные новости Крыма: 14 октября
21:52Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
21:32Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
21:16Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
20:52Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России
20:33Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
20:15Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
19:42Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
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18:48Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет
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