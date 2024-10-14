https://crimea.ria.ru/20241014/dvoe-detey-v-gorlovke-nashli-vzryvchatku-i-poluchili-termicheskie-ozhogi-1141081075.html

Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги

Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги

Два ребенка получили ожоги при неосторожном обращении с украинскими боеприпасами на территории Горловки. Об этом в понедельник вечером сообщает глава Донецкой... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T21:52

2024-10-14T21:52

2024-10-14T21:52

горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

новости

взрывчатка

происшествия

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Два ребенка получили ожоги при неосторожном обращении с украинскими боеприпасами на территории Горловки. Об этом в понедельник вечером сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, в Никитовском районе Горловки также повреждены школа, магазин и рынок."Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", – написал глава региона.12 октября два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. 5 октября ВСУ более 40 раз атаковали Горловку, общее число пострадавших мирных жителей достигло 16 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажировКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дроновУкраинские дроны атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, взрывчатка, происшествия, дети