https://crimea.ria.ru/20241017/v-noch-na-chetverg-tri-regiona-rossii-atakovany-bespilotnikami-vsu-1141141042.html

В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ

В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ

Силы противовоздушной обороны РФ отразили новую атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T07:43

2024-10-17T07:43

2024-10-17T07:57

орловская область

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

курская область

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ отразили новую атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны.Атака беспилотников ВСУ на Орловскую область началась накануне вечером. Ночью вражеские атаки продолжились. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, в результате атак вражеских дронов пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойНа Кубани дроны атаковали жилые домаВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

орловская область

курская область

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, брянская область