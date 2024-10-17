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В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ
В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ
Силы противовоздушной обороны РФ отразили новую атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T07:43
2024-10-17T07:43
2024-10-17T07:57
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новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ отразили новую атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбиты 13 дронов, сообщили в Минобороны.Атака беспилотников ВСУ на Орловскую область началась накануне вечером. Ночью вражеские атаки продолжились. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, в результате атак вражеских дронов пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойНа Кубани дроны атаковали жилые домаВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
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орловская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, брянская область
В ночь на четверг три региона России атакованы беспилотниками ВСУ
Три региона России атакованы беспилотниками ВСУ в ночь на четверг
07:43 17.10.2024 (обновлено: 07:57 17.10.2024)