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Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно
Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно
Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T21:43
2024-10-16T21:43
2024-10-16T21:51
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
андрей клычков
происшествия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Во вторник вечером беспилотник атаковал жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края. По данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, происшествия, новости, пво, россия
Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно
Над Орловской областью уничтожены четыре беспилотника – губернатор
21:43 16.10.2024 (обновлено: 21:51 16.10.2024)