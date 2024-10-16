https://crimea.ria.ru/20241016/drony-vsu-atakovali-orlovskuyu-oblast--chto-izvestno-1141139378.html

Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно

Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно

Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T21:43

2024-10-16T21:43

2024-10-16T21:51

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

андрей клычков

происшествия

новости

пво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Во вторник вечером беспилотник атаковал жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края. По данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойДроны неизвестного типа атаковали Ростовскую областьВражеский дрон сбит над Орловской областью

орловская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, происшествия, новости, пво, россия