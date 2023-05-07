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Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400 - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
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украина
инцидент с беспилотником сша над черным морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, Анкаре не раз поступали от представителей США подобные запросы относительно С-400, и в случае согласия у Турции не было бы нынешних проблем в отношениях с Вашингтоном."Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали "нельзя". Такие предложения были", — добавил глава турецкого МИД.В 2017 году Турция заключила договор с РФ о приобретении полкового комплекта С-400 и получила его в 2019 году. США тогда вынуждали турецкие власти отказаться от российских систем в пользу Patriot, но получили отказ. После этого Вашингтон заблокировал поставку в Турецкую Республику новейших истребителей F-35, а также ввел санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса.На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре украинская делегация напала на представителя России. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия, пострадавший обратился за медицинской помощью. В произошедшем разбирается посольство России в Анкаре.Провокационные действия украинской делегации осудил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его мнению, произошедшее – жесткий выпад не только в адрес России, но и неуважение к в целом к странам-участникам ПАЧЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политологЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертНедуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
https://crimea.ria.ru/20230105/ukrainskiy-keys-v-kremle-raskryli-detali-peregovorov-putina-i-erdogana-1126259775.html
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турция, украина, инцидент с беспилотником сша над черным морем, мевлют чавушоглу, политика, зрк с-400, оружие, россия, сво, новости
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
Чавушоглу: Турция отвергла предложение США отправить ЗРК С-400 на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
По его словам, Анкаре не раз поступали от представителей США подобные запросы относительно С-400, и в случае согласия у Турции не было бы нынешних проблем в отношениях с Вашингтоном.
"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали "нельзя". Такие предложения были", — добавил глава турецкого МИД.
В 2017 году Турция заключила договор с РФ о приобретении полкового комплекта С-400 и получила его в 2019 году. США тогда вынуждали турецкие власти отказаться от российских систем в пользу Patriot, но получили отказ. После этого Вашингтон заблокировал поставку в Турецкую Республику новейших истребителей F-35, а также ввел санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса.
На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре украинская делегация напала на представителя России
. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия, пострадавший обратился за медицинской помощью. В произошедшем разбирается посольство России в Анкаре.
Провокационные действия украинской делегации осудил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его мнению, произошедшее – жесткий выпад не только в адрес России, но и неуважение к в целом к странам-участникам ПАЧЭС.
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