Рейтинг@Mail.ru
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400 - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230507/turtsiya-otkazala-ssha-v-otpravke-na-ukrainu-kompleksov-s-400-1128592386.html
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400 - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T15:32
2023-05-07T15:32
турция
украина
инцидент с беспилотником сша над черным морем
мевлют чавушоглу
политика
зрк с-400
оружие
россия
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/09/1117720953_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_862123ff855b3c61162856d8da94cdb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, Анкаре не раз поступали от представителей США подобные запросы относительно С-400, и в случае согласия у Турции не было бы нынешних проблем в отношениях с Вашингтоном."Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали "нельзя". Такие предложения были", — добавил глава турецкого МИД.В 2017 году Турция заключила договор с РФ о приобретении полкового комплекта С-400 и получила его в 2019 году. США тогда вынуждали турецкие власти отказаться от российских систем в пользу Patriot, но получили отказ. После этого Вашингтон заблокировал поставку в Турецкую Республику новейших истребителей F-35, а также ввел санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса.На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре украинская делегация напала на представителя России. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия, пострадавший обратился за медицинской помощью. В произошедшем разбирается посольство России в Анкаре.Провокационные действия украинской делегации осудил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его мнению, произошедшее – жесткий выпад не только в адрес России, но и неуважение к в целом к странам-участникам ПАЧЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политологЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертНедуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
https://crimea.ria.ru/20230105/ukrainskiy-keys-v-kremle-raskryli-detali-peregovorov-putina-i-erdogana-1126259775.html
турция
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/09/1117720953_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d7a4c9aec9cb456d34c2faf18b4478c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, украина, инцидент с беспилотником сша над черным морем, мевлют чавушоглу, политика, зрк с-400, оружие, россия, сво, новости
Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400

Чавушоглу: Турция отвергла предложение США отправить ЗРК С-400 на Украину

15:32 07.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗРК С-400
ЗРК С-400 - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты предлагали отправить Украине турецкие зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара ответила отказом. Об этом агентству Habertürk сообщил главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.
По его словам, Анкаре не раз поступали от представителей США подобные запросы относительно С-400, и в случае согласия у Турции не было бы нынешних проблем в отношениях с Вашингтоном.
"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали "нельзя". Такие предложения были", — добавил глава турецкого МИД.
В 2017 году Турция заключила договор с РФ о приобретении полкового комплекта С-400 и получила его в 2019 году. США тогда вынуждали турецкие власти отказаться от российских систем в пользу Patriot, но получили отказ. После этого Вашингтон заблокировал поставку в Турецкую Республику новейших истребителей F-35, а также ввел санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса.
На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре украинская делегация напала на представителя России. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия, пострадавший обратился за медицинской помощью. В произошедшем разбирается посольство России в Анкаре.
Провокационные действия украинской делегации осудил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его мнению, произошедшее – жесткий выпад не только в адрес России, но и неуважение к в целом к странам-участникам ПАЧЭС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
Президент РФ Владимир Путин
5 января, 14:38
Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
 
ТурцияУкраинаИнцидент с беспилотником США над Черным моремМевлют ЧавушоглуПолитикаЗРК С-400ОружиеРоссияСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*
16:37Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
16:13Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым
15:32Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
15:00Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
14:3422 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
14:32Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
14:08Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение
13:09ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
12:169 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка 2:30
11:18Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
10:58Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму 0:24
10:36Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
10:09Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
09:49Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
09:19В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
08:52Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
08:27COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
08:01Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание
06:32Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
Лента новостейМолния