https://crimea.ria.ru/20230504/ukrainskaya-delegatsiya-napala-na-predstavitelya-rossii-na-sammite-v-ankare-1128544315.html

Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре

Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре

Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T20:57

2023-05-04T20:57

2023-05-04T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия.По данным агентства, разбирательство по данному факту ведет посольство России в Анкаре.Кроме того, по словам и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой, украинская сторона пыталась устроить провокацию и во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, украинские представители во время выступление делегатов из РФ развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.

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2023

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россия, украина, происшествия, в мире, новости, европа, турция