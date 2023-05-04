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Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T20:57
2023-05-04T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия.По данным агентства, разбирательство по данному факту ведет посольство России в Анкаре.Кроме того, по словам и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой, украинская сторона пыталась устроить провокацию и во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, украинские представители во время выступление делегатов из РФ развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.
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россия, украина, происшествия, в мире, новости, европа, турция
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре

Украинская делегация напала на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре

20:57 04.05.2023
 
© Фото : Türkiye Büyük Millet MeclisiЧлены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
© Фото : Türkiye Büyük Millet Meclisi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия.
"Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.
По данным агентства, разбирательство по данному факту ведет посольство России в Анкаре.
Кроме того, по словам и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой, украинская сторона пыталась устроить провокацию и во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, украинские представители во время выступление делегатов из РФ развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.
 
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