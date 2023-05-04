https://crimea.ria.ru/20230504/ukrainskaya-delegatsiya-napala-na-predstavitelya-rossii-na-sammite-v-ankare-1128544315.html
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T20:57
2023-05-04T20:57
2023-05-04T20:57
россия
украина
происшествия
в мире
новости
европа
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128544145_165:0:1137:547_1920x0_80_0_0_2c21fc0bac9920831b80def58de1934d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия.По данным агентства, разбирательство по данному факту ведет посольство России в Анкаре.Кроме того, по словам и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой, украинская сторона пыталась устроить провокацию и во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, украинские представители во время выступление делегатов из РФ развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.
россия
украина
европа
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128544145_348:0:1077:547_1920x0_80_0_0_17f4aca39f01c680b0255dcdeb747b76.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, происшествия, в мире, новости, европа, турция
Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
Украинская делегация напала на представителя России на саммите ПАЧЭС в Анкаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Представитель России пострадал от нападения украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Отмечается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел в кулуарах мероприятия.
"Инцидент произошел в кулуарах. Напали на члена делегации", — сказал собеседник агентства.
По данным агентства, разбирательство по данному факту ведет посольство России в Анкаре.
Кроме того, по словам и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой, украинская сторона пыталась устроить провокацию и во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств — членов ПАЧЭС. По ее словам, украинские представители во время выступление делегатов из РФ развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы. Тимофеева уточнила, что попытка Киева не удалась, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку.