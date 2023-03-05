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Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение
Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение
Президент США Джо Байден во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T15:17
2023-03-05T15:17
олаф шольц
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
германия
сша
новости
украина
андрей климов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на себя основные тяготы поддержки Украины. Такое мнение высказал сенатор РФ Андрей Климов.Тем самым, по словам Климова, Вашингтон решает еще одну важную задачу – окончательно лишает Германию ключевой роли в Евросоюзе, превращая ЕС в свою колонию.Встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне состоялась 3 марта и продолжалась около часа. Она состоялась за закрытыми дверями, к переговорам не были допущены не только представители СМИ, но даже личные советники двух лидеров.По итогам саммита Белый дом выпустил короткое официальное сообщение, в котором говорилось, что "лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины".
https://crimea.ria.ru/20230305/kakie-strany-nesut-samye-bolshie-izderzhki-na-soderzhanie-ukrainy-1127353367.html
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олаф шольц, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, германия, сша, новости, украина, андрей климов
Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение

Климов о встрече Байдена и Шольца: США взвалили на ФРГ основные тяготы поддержки Украины

15:17 05.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на себя основные тяготы поддержки Украины. Такое мнение высказал сенатор РФ Андрей Климов.
"Ничего хорошего мартовский "визит" народу Германии не принесет. Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы", – написал политик в своем Telegram-канале.
Тем самым, по словам Климова, Вашингтон решает еще одну важную задачу – окончательно лишает Германию ключевой роли в Евросоюзе, превращая ЕС в свою колонию.

"Если же Шольц рискнет "соскочить", то десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих все и всех в коридорах немецкой власти <…> не позволят, а если что, найдут ему замену", - подытожил сенатор.

Встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне состоялась 3 марта и продолжалась около часа. Она состоялась за закрытыми дверями, к переговорам не были допущены не только представители СМИ, но даже личные советники двух лидеров.
По итогам саммита Белый дом выпустил короткое официальное сообщение, в котором говорилось, что "лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины".
Доллары США - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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Олаф ШольцДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаГерманияСШАНовостиУкраинаАндрей Климов
 
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