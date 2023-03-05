https://crimea.ria.ru/20230305/dlya-chego-sholts-letal-v-ssha-na-zakrytuyu-vstrechu-s-baydenom--mnenie-1127359037.html

Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение

Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Для чего Шольц летал в США на закрытую встречу с Байденом – мнение

Президент США Джо Байден во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T15:17

2023-03-05T15:17

2023-03-05T15:17

олаф шольц

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

германия

сша

новости

украина

андрей климов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне мог склонить немецкого лидера к тому, что Берлин взвалит на себя основные тяготы поддержки Украины. Такое мнение высказал сенатор РФ Андрей Климов.Тем самым, по словам Климова, Вашингтон решает еще одну важную задачу – окончательно лишает Германию ключевой роли в Евросоюзе, превращая ЕС в свою колонию.Встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне состоялась 3 марта и продолжалась около часа. Она состоялась за закрытыми дверями, к переговорам не были допущены не только представители СМИ, но даже личные советники двух лидеров.По итогам саммита Белый дом выпустил короткое официальное сообщение, в котором говорилось, что "лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины".

https://crimea.ria.ru/20230305/kakie-strany-nesut-samye-bolshie-izderzhki-na-soderzhanie-ukrainy-1127353367.html

германия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, германия, сша, новости, украина, андрей климов