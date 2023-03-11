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У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук - РИА Новости Крым, 11.03.2023
У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
"Безумным нацистским бандитам" в Киеве, отнявшим у народа свободу, родной для миллионов русский язык и покушающихся на веру и душу, не получится сделать Украину РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T18:02
2023-03-11T18:02
виктор медведчук
украина
владимир зеленский (президент украины)
общество
политика
русский язык
религия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "Безумным нацистским бандитам" в Киеве, отнявшим у народа свободу, родной для миллионов русский язык и покушающихся на веру и душу, не получится сделать Украину трупом, потому что украинцы не зомби. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, его цитирует РИА Новости.При этом, "отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", у людей отняли не только права и свободы, но и русский язык – родной для миллионов украинских граждан, отметил он.Но даже отобранного у народа мира и процветания Зеленскому и его приспешникам оказалось мало, подчеркнул Медведчук."Они предпочли вести народ на бойню, получая безлимитные финансы и оружие НАТО. Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", – сказал политик.Сегодня, по словам Медведчука, преступная киевская власть крадет у украинского народа не только язык, разум, совесть, сердце, но и душу, лишая его последнего – веры. А само украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое.Он также заявил, что захват Киево-Печерской Лавры доказывает, что у киевского режима не осталось ничего святого, однако есть "Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука на пленных с "Азовстали" Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше "Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
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Новости
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виктор медведчук, украина, владимир зеленский (президент украины), общество, политика, русский язык, религия, новости
У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук

Медведчук: безумным нацистским бандитам в Киеве не удастся сделать Украину трупом

18:02 11.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "Безумным нацистским бандитам" в Киеве, отнявшим у народа свободу, родной для миллионов русский язык и покушающихся на веру и душу, не получится сделать Украину трупом, потому что украинцы не зомби. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, его цитирует РИА Новости.
По словам Медведчука, сегодня украинец не просто не имеет права на собственное мнение, отличное от власти, – его обязали при любых обстоятельствах поддерживать эту "лживую, вороватую и преступную власть", вставшую выше всяких законов.
При этом, "отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", у людей отняли не только права и свободы, но и русский язык – родной для миллионов украинских граждан, отметил он.
Но даже отобранного у народа мира и процветания Зеленскому и его приспешникам оказалось мало, подчеркнул Медведчук.
"Они предпочли вести народ на бойню, получая безлимитные финансы и оружие НАТО. Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", – сказал политик.
Сегодня, по словам Медведчука, преступная киевская власть крадет у украинского народа не только язык, разум, совесть, сердце, но и душу, лишая его последнего – веры. А само украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое.

"Но у киевской власти не получится сделать Украину трупом, опасным зомби. Украинцы - живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби... И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам", – заключил Медведчук.

Он также заявил, что захват Киево-Печерской Лавры доказывает, что у киевского режима не осталось ничего святого, однако есть "Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие".
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