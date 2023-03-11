https://crimea.ria.ru/20230311/u-kieva-ne-poluchitsya-sdelat-ukrainu-trupom--medvedchuk-1127484425.html

У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук

У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук - РИА Новости Крым, 11.03.2023

У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук

"Безумным нацистским бандитам" в Киеве, отнявшим у народа свободу, родной для миллионов русский язык и покушающихся на веру и душу, не получится сделать Украину РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T18:02

2023-03-11T18:02

2023-03-11T18:02

виктор медведчук

украина

владимир зеленский (президент украины)

общество

политика

русский язык

религия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. "Безумным нацистским бандитам" в Киеве, отнявшим у народа свободу, родной для миллионов русский язык и покушающихся на веру и душу, не получится сделать Украину трупом, потому что украинцы не зомби. Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, его цитирует РИА Новости.При этом, "отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", у людей отняли не только права и свободы, но и русский язык – родной для миллионов украинских граждан, отметил он.Но даже отобранного у народа мира и процветания Зеленскому и его приспешникам оказалось мало, подчеркнул Медведчук."Они предпочли вести народ на бойню, получая безлимитные финансы и оружие НАТО. Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", – сказал политик.Сегодня, по словам Медведчука, преступная киевская власть крадет у украинского народа не только язык, разум, совесть, сердце, но и душу, лишая его последнего – веры. А само украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое.Он также заявил, что захват Киево-Печерской Лавры доказывает, что у киевского режима не осталось ничего святого, однако есть "Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука на пленных с "Азовстали" Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше "Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева

https://crimea.ria.ru/20230311/ideynye-nasledniki-natsistov-medvedchuk---ob-ultimatume-kieva-upts--1127483343.html

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виктор медведчук, украина, владимир зеленский (президент украины), общество, политика, русский язык, религия, новости