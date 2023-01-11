Рейтинг@Mail.ru
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T14:55
2023-01-11T14:55
владимир путин (политик)
правительство россии
политика
общество
новые регионы россии
видео
прямая трансляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126338648_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_0962d286a8290350866f261de864f0d6.jpg
Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки новых регионов страны.Основная тема встречи –меры социальной поддержки граждан в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126338648_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_24aa911eabce9615d728761676502bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), правительство россии, политика, общество, новые регионы россии, видео, прямая трансляция, видео
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция

Путин проводит заседание с правительством о мерах соцподдержки новых регионов России

14:55 11.01.2023
 
Читать в
Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки новых регионов страны.
Основная тема встречи –меры социальной поддержки граждан в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
 
Владимир Путин (политик)Правительство РоссииПолитикаОбществоНовые регионы РоссииВидеоПрямая трансляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
14:55Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
14:31Крымчанин убил приятеля из-за пропавшего смартфона – приговор суда
14:25Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса
14:10Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
13:57Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
13:47Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
13:32Российские военные блокировали Соледар с севера и юга
12:56Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
12:40Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля
12:31Центр Симферополя встал в пробках – что происходит
11:51Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
11:43Керченская переправа стоит: очереди на паромы ждут почти 200 машин
11:23Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году
11:14Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волны
10:51Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
10:47Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цех
10:38Лекарства могут пропасть из российских аптек
10:21Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
10:07Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
Лента новостейМолния