https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html

Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция

Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T14:55

2023-01-11T14:55

2023-01-11T14:55

владимир путин (политик)

правительство россии

политика

общество

новые регионы россии

видео

прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки новых регионов страны.Основная тема встречи –меры социальной поддержки граждан в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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