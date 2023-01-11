https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T14:55
2023-01-11T14:55
2023-01-11T14:55
владимир путин (политик)
правительство россии
политика
общество
новые регионы россии
видео
прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. В формате видеоконференции обсуждаются меры социальной поддержки новых регионов страны.Основная тема встречи –меры социальной поддержки граждан в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), правительство россии, политика, общество, новые регионы россии, видео, прямая трансляция, видео
Первое в этом году заседание Путина с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит заседание с правительством о мерах соцподдержки новых регионов России