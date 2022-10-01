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Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
Союзные войска отведены из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения, заявили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T17:04
2022-10-01T17:04
2022-10-01T17:04
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска отведены из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения, заявили в Министерстве обороны РФ.Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом направлении. ВС РФ уничтожило более 200 человек личного состава, пять танков, шесть боевых машин пехоты и более 20 боевых бронемашин.В силу численного превосходства за счет резервных сил ВСУ продолжает наступление.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
Российские войска отвели из Красного Лимана из-за угрозы окружения – Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска отведены из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения, заявили в Министерстве обороны РФ.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом направлении. ВС РФ уничтожило более 200 человек личного состава, пять танков, шесть боевых машин пехоты и более 20 боевых бронемашин.
В силу численного превосходства за счет резервных сил ВСУ продолжает наступление.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал
, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается.