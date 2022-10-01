https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-voyska-otveli-iz-krasnogo-limana--minoborny-rf-1124686946.html

Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ

Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ

Союзные войска отведены из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения, заявили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T17:04

2022-10-01T17:04

2022-10-01T17:04

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска отведены из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения, заявили в Министерстве обороны РФ.Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом направлении. ВС РФ уничтожило более 200 человек личного состава, пять танков, шесть боевых машин пехоты и более 20 боевых бронемашин.В силу численного превосходства за счет резервных сил ВСУ продолжает наступление.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается.

донецкая народная республика (днр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)