https://crimea.ria.ru/20220930/pushilin-oboznachil-situatsiyu-v-krasnom-limane-1124673390.html

Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане

Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане

Город в ДНР Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T12:40

2022-09-30T12:40

2022-09-30T12:49

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Город в ДНР Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, в указанных районах работают ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами."Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - написал Пушилин.Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов в конце мая.

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), денис пушилин