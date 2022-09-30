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Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане
Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане
Город в ДНР Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T12:40
2022-09-30T12:49
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Город в ДНР Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, в указанных районах работают ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами."Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - написал Пушилин.Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов в конце мая.
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Город в полукольце: Пушилин о ситуации в Красном Лимане

Глава ДНР Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце

12:40 30.09.2022 (обновлено: 12:49 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТабличка "Мины" возле въездной стелы в Красный Лиман.
Табличка Мины возле въездной стелы в Красный Лиман. - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Город в ДНР Красный Лиман находится в полукольце, дорога от Сватово периодически обстреливается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"По Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, в указанных районах работают ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами.
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"Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок", - написал Пушилин.
Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов в конце мая.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис Пушилин
 
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