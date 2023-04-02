https://crimea.ria.ru/20230402/vrach-nazval-optimalnoe-vremya-dlya-rozhdeniya-perventsa-1127892273.html

Врач назвал оптимальное время для рождения первенца

Врач назвал оптимальное время для рождения первенца - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Врач назвал оптимальное время для рождения первенца

Оптимальное время для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T18:47

2023-04-02T18:47

2023-04-02T14:56

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илья глазков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Оптимальное время для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Рожать надо пораньше"Оптимальное время для первых родов с точки зрения биологии – до 33-35 лет. Речь как о мужчинах, так и о женщинах", - сказал медик. И отметил: чем старше родители, тем больше рисков для ребенка. Кроме того, у плода могут возникнут проблемы и беременность придется прервать.По словам Глазков, технологии в области определения различных рисков сейчас самые современные.В то же время, по словам Глазкова, что касается естественных родов или кесарева сечения, то все очень индивидуально. Бывает, что и в 18 лет женщин приходится оперировать, а бывает, что в 40 лет роды проходят без оперативного вмешательства.Следить за здоровьем и нравственностьюВ вопросах деторождения важно следить за здоровьем, в том числе, и репродуктивным, напоминает специалист."Мы сейчас в основном акценты делаем в вопросах контрацепции, рассказываем в школах о профилактике венерически заболеваний, передающихся половым путем. Но мы не говорим о нравственности, о любви. И на сегодняшний день половая жизнь в школе – это как правило. Наверное, такое время. Но нужно говорить детям об устоях, о любви", - считает Глазков.Он убежден, что подрастающему поколению нужно рассказывать не только о сексуальном воспитании, но важно не забывать о нравственном воспитании.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето, дети, отдых: каким будет летний сезон для несовершеннолетних?Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов России

https://crimea.ria.ru/20230105/v-roddom-s-migalkami-krymchanka-edva-ne-rodila-v-mashine-1126261927.html

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