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Врач назвал оптимальное время для рождения первенца - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Врач назвал оптимальное время для рождения первенца
Врач назвал оптимальное время для рождения первенца - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Врач назвал оптимальное время для рождения первенца
Оптимальное время для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T18:47
2023-04-02T14:56
радио "спутник в крыму"
илья глазков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Оптимальное время для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Рожать надо пораньше"Оптимальное время для первых родов с точки зрения биологии – до 33-35 лет. Речь как о мужчинах, так и о женщинах", - сказал медик. И отметил: чем старше родители, тем больше рисков для ребенка. Кроме того, у плода могут возникнут проблемы и беременность придется прервать.По словам Глазков, технологии в области определения различных рисков сейчас самые современные.В то же время, по словам Глазкова, что касается естественных родов или кесарева сечения, то все очень индивидуально. Бывает, что и в 18 лет женщин приходится оперировать, а бывает, что в 40 лет роды проходят без оперативного вмешательства.Следить за здоровьем и нравственностьюВ вопросах деторождения важно следить за здоровьем, в том числе, и репродуктивным, напоминает специалист."Мы сейчас в основном акценты делаем в вопросах контрацепции, рассказываем в школах о профилактике венерически заболеваний, передающихся половым путем. Но мы не говорим о нравственности, о любви. И на сегодняшний день половая жизнь в школе – это как правило. Наверное, такое время. Но нужно говорить детям об устоях, о любви", - считает Глазков.Он убежден, что подрастающему поколению нужно рассказывать не только о сексуальном воспитании, но важно не забывать о нравственном воспитании.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето, дети, отдых: каким будет летний сезон для несовершеннолетних?Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов России
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илья глазков, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, крым, новости крыма, симферополь
Врач назвал оптимальное время для рождения первенца

Врач: у возрастных родителей больше шансов родить ребенка с патологиями

18:47 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Оптимальное время для первых родов является возраст до 33-35 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.

Рожать надо пораньше

"Оптимальное время для первых родов с точки зрения биологии – до 33-35 лет. Речь как о мужчинах, так и о женщинах", - сказал медик. И отметил: чем старше родители, тем больше рисков для ребенка. Кроме того, у плода могут возникнут проблемы и беременность придется прервать.
По словам Глазков, технологии в области определения различных рисков сейчас самые современные.

"Пропустить какие-то аномалии возможно, но только если женщина не будет наблюдаться в женской консультации и соблюдать нормативы. Наблюдаться по беременности категорически обязательно", - сказал доктор.

В то же время, по словам Глазкова, что касается естественных родов или кесарева сечения, то все очень индивидуально. Бывает, что и в 18 лет женщин приходится оперировать, а бывает, что в 40 лет роды проходят без оперативного вмешательства.

Следить за здоровьем и нравственностью

В вопросах деторождения важно следить за здоровьем, в том числе, и репродуктивным, напоминает специалист.
"Мы сейчас в основном акценты делаем в вопросах контрацепции, рассказываем в школах о профилактике венерически заболеваний, передающихся половым путем. Но мы не говорим о нравственности, о любви. И на сегодняшний день половая жизнь в школе – это как правило. Наверное, такое время. Но нужно говорить детям об устоях, о любви", - считает Глазков.
Он убежден, что подрастающему поколению нужно рассказывать не только о сексуальном воспитании, но важно не забывать о нравственном воспитании.
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