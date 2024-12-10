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Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии
Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии
Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии можно на трех десятках площадок, предназначенных для стратегических ядерных ракет... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T13:37
2024-12-10T13:37
ракетная система средней дальности "орешник"
белоруссия
россия
новости
безопасность
оружие
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии можно на трех десятках площадок, предназначенных для стратегических ядерных ракет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.По его словам, от пусковых установок до потенциальных объектов поражения должно быть минимальное расстояние. "Разместим и нацелим. Цели определять будем мы, в Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.Он также заметил, что в российском ракетном комплексе "Орешник" пусковая установка - белорусская."В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты &lt;...&gt; Мы бы его ("Орешник") никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину - ред.), - он на это отреагировал, сказал "да", - сказал белорусский лидер.Новейшие российские ракетные системы средней дальности "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря.Размещение российской гиперзвуковой системы на территории Белоруссии – это ответ на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ, которое в Пентагоне анонсировали в июле.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и ЛукашенкоПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности"Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
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ракетная система средней дальности "орешник", белоруссия, россия, новости, безопасность, оружие, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии

Где разместят ракетный комплекс "Орешник" на территории Белоруссии - Лукашенко

13:37 10.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории Белоруссии можно на трех десятках площадок, предназначенных для стратегических ядерных ракет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены. У нас десятка три таких площадок", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, от пусковых установок до потенциальных объектов поражения должно быть минимальное расстояние.
"Разместим и нацелим. Цели определять будем мы, в Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.
Он также заметил, что в российском ракетном комплексе "Орешник" пусковая установка - белорусская.
"В "Орешнике" вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты <...> Мы бы его ("Орешник") никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину - ред.), - он на это отреагировал, сказал "да", - сказал белорусский лидер.
Новейшие российские ракетные системы средней дальности "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 6 декабря.
Размещение российской гиперзвуковой системы на территории Белоруссии – это ответ на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ, которое в Пентагоне анонсировали в июле.
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