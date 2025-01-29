https://crimea.ria.ru/20250129/v-parlament-kryma-vnesen-zakonoproekt-o-studencheskom-kapitale-1143768988.html

В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"

В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале" - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"

В Государственный совет Республики Крым внесен законопроект о выплате студенческого семейного капитала в размере одного миллиона рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T14:50

2025-01-29T14:50

2025-01-29T14:50

новости крыма

крым

господдержка

дети

семья

студенты

общество

выплаты и компенсации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143739724_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_483c18dbefb9e6eb3bb4482b03a7fb56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Государственный совет Республики Крым внесен законопроект о выплате студенческого семейного капитала в размере одного миллиона рублей. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета Крыма сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.Для получения студенческого семейного капитала оба родителя должны быть гражданами Российской Федерации и проживать в Республике Крым. Кроме того, они должны быть студентами очной формы обучения.Полученные средства могут быть использованы такими семьями только при покупке жилых помещений, уточнил Сергей Трофимов. Рассмотрение законопроекта внесено в план законопроектных работ парламента на 2025 год, однако действие этого закона после его принятия будет распространяться на семьи с детьми, рожденными с 1 января 2025 года.Всего в план законопроектных работ крымского парламента на 2025 год внесено 43 законопроекта, среди которых 17 предложений поступило от главы республики Сергея Аксенова, 17 – от комитета Госсовета, а остальные – от депутатов, а также представителей министерств и ведомств.Помимо студенческого капитала, выплачиваемого из бюджета республики, молодые семьи будут иметь право на общих основаниях получать все федеральные выплаты, включая средства материнского капитала, которые также можно потратить на улучшение жилищных условий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, господдержка, дети, семья, студенты, общество, выплаты и компенсации