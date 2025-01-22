Рейтинг@Mail.ru
Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/v-yanvare-v-rossii-proindeksiruyut-pensii-1143577659.html
Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T17:22
2025-01-22T17:38
владимир путин (политик)
социальная пенсия
пенсия
россия
общество
соцвыплаты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_63be464262054ca7ba4d39a4c19df2a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что социальные выплаты и пособия в этом году проиндексируют по фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центробанка и правительства, и составила 9,5%. Российский лидер поручил правительству реализовать это решение задним числом и пересчитать страховые и военные пенсии с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.Ранее планировалось, что с 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии проиндексируют выплаты на 7,3%. Также с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуКакие изменения ждут пенсионеров в 2025 годуКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009360_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3370a3521063675839abebdd86102d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), социальная пенсия, пенсия, россия, общество, соцвыплаты, новости
Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе

Страховые и военные пенсии в России в январе проиндексируют на 9,5 процентов – Путин

17:22 22.01.2025 (обновлено: 17:38 22.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что социальные выплаты и пособия в этом году проиндексируют по фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центробанка и правительства, и составила 9,5%.
"Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. <…> Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию", - сказал он на совещании с членами правительства.
Российский лидер поручил правительству реализовать это решение задним числом и пересчитать страховые и военные пенсии с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
Ранее планировалось, что с 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии проиндексируют выплаты на 7,3%. Также с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
 
Владимир Путин (политик)Социальная пенсияПенсияРоссияОбществоСоцвыплатыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
17:18Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
17:02В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
16:49Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
16:43В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
16:32"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
16:20Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
16:11Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
16:02Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
15:41Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
15:32Российская промзона в Египте: почему это важно
15:13Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
14:59Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
14:47Потери ВСУ в Курской области растут
14:38Как работают нелегальные религиозные школы
14:30Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
14:16В "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества
14:07Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма
13:56Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации
13:33Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ
Лента новостейМолния