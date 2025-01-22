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Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе

Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе

В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T17:22

2025-01-22T17:22

2025-01-22T17:38

владимир путин (политик)

социальная пенсия

пенсия

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что социальные выплаты и пособия в этом году проиндексируют по фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центробанка и правительства, и составила 9,5%. Российский лидер поручил правительству реализовать это решение задним числом и пересчитать страховые и военные пенсии с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.Ранее планировалось, что с 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии проиндексируют выплаты на 7,3%. Также с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуКакие изменения ждут пенсионеров в 2025 годуКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), социальная пенсия, пенсия, россия, общество, соцвыплаты, новости