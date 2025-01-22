Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
Страховые и военные пенсии в России в январе проиндексируют на 9,5 процентов – Путин
17:22 22.01.2025 (обновлено: 17:38 22.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В России в январе страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5 процента. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что социальные выплаты и пособия в этом году проиндексируют по фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центробанка и правительства, и составила 9,5%.
"Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента. <…> Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию", - сказал он на совещании с членами правительства.
Российский лидер поручил правительству реализовать это решение задним числом и пересчитать страховые и военные пенсии с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
Ранее планировалось, что с 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии проиндексируют выплаты на 7,3%. Также с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.
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