https://crimea.ria.ru/20250205/razvait-i-tsvetomira-kakie-redkie-imena-dayut-malenkim-krymchanam-1143910949.html

Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам

Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам

В Крыму за прошлый год зарегистрировано рождение 16 280 детей. Чаще всего юных крымчан называли Александрами и Софьями, но некоторые родители проявляли креатив. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T07:06

2025-02-05T07:06

2025-02-05T09:39

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано рождение 16 280 детей. Чаще всего юных крымчан называли Александрами и Софьями, но некоторые родители проявляли креатив. Самые редкие имена, которые давали новорожденным в прошлом году, привела пресс-служба минюста республики.Самыми популярными, по данным крымских ЗАГСов, оставались мужские имена Александр, Михаил, Артем. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Дарьями.Всего в прошлом году на территории республики родились 16 280 детей, из них 8510 мальчиков и 7698 девочек. При этом дети рождались чаще всего в июне, июле и в сентябре, а больше всего новых жителей появилось в Симферополе - 4278 младенцев, Симферопольском районе - 1784 ребенка. На третьем месте оказалась Евпатория, где родилось 1011 малышей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в февралеЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееДекретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минюст крыма, рождаемость, демография, дети, общество, имена, новости крыма