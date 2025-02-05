https://crimea.ria.ru/20250205/razvait-i-tsvetomira-kakie-redkie-imena-dayut-malenkim-krymchanam-1143910949.html
Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
В Крыму за прошлый год зарегистрировано рождение 16 280 детей. Чаще всего юных крымчан называли Александрами и Софьями, но некоторые родители проявляли креатив. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T07:06
2025-02-05T07:06
2025-02-05T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано рождение 16 280 детей. Чаще всего юных крымчан называли Александрами и Софьями, но некоторые родители проявляли креатив. Самые редкие имена, которые давали новорожденным в прошлом году, привела пресс-служба минюста республики.Самыми популярными, по данным крымских ЗАГСов, оставались мужские имена Александр, Михаил, Артем. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Дарьями.Всего в прошлом году на территории республики родились 16 280 детей, из них 8510 мальчиков и 7698 девочек. При этом дети рождались чаще всего в июне, июле и в сентябре, а больше всего новых жителей появилось в Симферополе - 4278 младенцев, Симферопольском районе - 1784 ребенка. На третьем месте оказалась Евпатория, где родилось 1011 малышей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в февралеЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееДекретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
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крым, минюст крыма, рождаемость, демография, дети, общество, имена, новости крыма
Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
В Крыму в 2024 году родились 16 280 детей - минюст
07:06 05.02.2025 (обновлено: 09:39 05.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано рождение 16 280 детей. Чаще всего юных крымчан называли Александрами и Софьями, но некоторые родители проявляли креатив. Самые редкие имена, которые давали новорожденным в прошлом году, привела пресс-служба минюста республики.
"Наиболее редкие имена - Амр, Турпал-Али, Разваит, Абубакр, Табрез, Ааббос, Ниса, Мера, Каталеа, Кайс, Русалина, Северьян, Ивианна, Рада-Рамира, Цветомира", - перечислили в профильном министерстве.
Самыми популярными, по данным крымских ЗАГСов, оставались мужские имена Александр, Михаил, Артем. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Дарьями.
Всего в прошлом году на территории республики родились 16 280 детей, из них 8510 мальчиков и 7698 девочек. При этом дети рождались чаще всего в июне, июле и в сентябре, а больше всего новых жителей появилось в Симферополе - 4278 младенцев, Симферопольском районе - 1784 ребенка. На третьем месте оказалась Евпатория, где родилось 1011 малышей.
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