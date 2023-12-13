Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары
В Объеденных Арабских Эмиратах отказались от использования доллара в торговле нефтью
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Отказ Объеденных Арабских Эмиратов от торговли нефтью за доллары – один из результатов визита президента России Владимира Путина в нефтяные державы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Гость эфира отметил, что борьба ОПЕК+ за цены на нефть продолжалась весь год. На будущий год страны-участницы также приняли решение сократить добычу еще на миллион баррелей в сутки. Это позволит поддерживать цены на необходимом уровне.
"Владимир Путин нанес ряд важных визитов в Саудовскую Аравию, Объеденные Арабские Эмираты и Иран. Одним из экономических "всходов" этих визитов стало решение ОАЭ отказаться от использования доллара в торговле нефтью в пользу национальной валюты и валют стран-покупателей", – сказал Колташов.
Работа по дедолларизации мировой экономики планомерно ведется по всему внешнеэкономическому контуру. Цель такой работы – ослабить позицию американской валюты, снизить ее давление на мировые рынки. В то время как американцы стараются сделать доллар дороже – на это направлена политика высоких ставок западных центральных банков, прежде всего Федеральной резервной системы (ФРС).
"Дорогой доллар давит на рынки, то есть понижает цены. Для России такая ситуация невыгодна. Мы заинтересованы, чтобы цены были несколько выше. Это давало бы импульс внутреннему рынку со стороны внешней торговли, и наша экономика чувствовала бы себя лучше", – подытожил эксперт.
В ходе встречи с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном Владимир Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. Он подчеркнул, что товарооборот между странами вырос более чем на 67 процентов по итогам 2022 года.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки "СевГУ Александра Ирхина, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, обнажил пределы глобализации, которую своим долларом-гегемоном долгое время навязывала политика США и их западных союзников. С того момента мир стал раскалываться на экономические макрорегионы ради собственной безопасности.
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