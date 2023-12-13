https://crimea.ria.ru/20231213/ekonomist-raskryl-prichinu-otkaza-oae-prodavat-neft-za-dollary-1133500126.html

Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары

Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары

Отказ Объеденных Арабских Эмиратов от торговли нефтью за доллары – один из результатов визита президента России Владимира Путина в нефтяные державы. Такое... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T07:57

2023-12-13T07:57

2023-12-13T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Отказ Объеденных Арабских Эмиратов от торговли нефтью за доллары – один из результатов визита президента России Владимира Путина в нефтяные державы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.Гость эфира отметил, что борьба ОПЕК+ за цены на нефть продолжалась весь год. На будущий год страны-участницы также приняли решение сократить добычу еще на миллион баррелей в сутки. Это позволит поддерживать цены на необходимом уровне.Работа по дедолларизации мировой экономики планомерно ведется по всему внешнеэкономическому контуру. Цель такой работы – ослабить позицию американской валюты, снизить ее давление на мировые рынки. В то время как американцы стараются сделать доллар дороже – на это направлена политика высоких ставок западных центральных банков, прежде всего Федеральной резервной системы (ФРС).В ходе встречи с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном Владимир Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. Он подчеркнул, что товарооборот между странами вырос более чем на 67 процентов по итогам 2022 года.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки "СевГУ Александра Ирхина, мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, обнажил пределы глобализации, которую своим долларом-гегемоном долгое время навязывала политика США и их западных союзников. С того момента мир стал раскалываться на экономические макрорегионы ради собственной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Раиси в Кремле: о чем говорили лидеры двух стран Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин В БРИКС официально приглашены шесть новых стран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ , мнения, василий колташов, россия, в мире, нефть, политика