https://crimea.ria.ru/20240220/umnye-dengi-vse-o-programme-dolgosrochnykh-sberezheniy-v-rossii-1135102037.html
Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России
Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России
Программа долгосрочных сбережений – это финансовый инструмент с участием государства, с помощью которого можно накопить деньги на будущее. Участвовать в... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T18:14
2024-02-20T18:14
2024-02-20T18:21
умные деньги
деньги
финансы
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Программа долгосрочных сбережений – это финансовый инструмент с участием государства, с помощью которого можно накопить деньги на будущее. Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека.Чтобы стать участником программы, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать отчислять взносы. Вносить можно любые суммы, в том числе и перевести пенсию на этот накопительный счет.Как получить максимальную доплату от государства, когда можно будет воспользоваться накопленными деньгами и можно ли передать их по наследству – на эти другие вопросы о программе долгосрочных сбережений в рамках совместного проекта "Умные деньги" регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике отвечает заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.При этом распорядиться накоплениями можно будет по истечении 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет – для мужчин. Возможно и досрочное снятие средств. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается в случае потери кормильца, либо если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни.Снять все вложенные личные средства до наступления сроков выплат также можно в любое время. Однако в таком случае накопления и средства софинансирования от государства забрать не получится, добавила эксперт.Все взносы в программе долгосрочных сбережений и инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыУмные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставкаУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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умные деньги, видео, деньги, финансы, банк россии, экономика
Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России
Программа долгосрочных сбережений поможет накопить деньги на будущее
18:14 20.02.2024 (обновлено: 18:21 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Программа долгосрочных сбережений – это финансовый инструмент с участием государства, с помощью которого можно накопить деньги на будущее. Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека.
Чтобы стать участником программы, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать отчислять взносы. Вносить можно любые суммы, в том числе и перевести пенсию на этот накопительный счет.
Как получить максимальную доплату от государства, когда можно будет воспользоваться накопленными деньгами и можно ли передать их по наследству – на эти другие вопросы о программе долгосрочных сбережений в рамках совместного проекта "Умные деньги"
регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике отвечает заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.
"Кроме процентов по вкладу участники программы получают от государства прибавку к своим накоплениям. Государство будет софинансировать вложения участника в течение трех лет с момента первого взноса в программу, если перечисленная сумма составит не менее 2000 рублей за год. Планируется, что максимальный размер доплаты одному человеку, даже если он оформит несколько договоров по программе, составит 36 000 рублей в год", – отметила Мефодовская.
При этом распорядиться накоплениями можно будет по истечении 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет – для мужчин. Возможно и досрочное снятие средств. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается в случае потери кормильца, либо если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни.
Снять все вложенные личные средства до наступления сроков выплат также можно в любое время. Однако в таком случае накопления и средства софинансирования от государства забрать не получится, добавила эксперт.
Все взносы в программе долгосрочных сбережений и инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.
Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":