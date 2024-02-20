https://crimea.ria.ru/20240220/umnye-dengi-vse-o-programme-dolgosrochnykh-sberezheniy-v-rossii-1135102037.html

Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России

Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России

Программа долгосрочных сбережений – это финансовый инструмент с участием государства, с помощью которого можно накопить деньги на будущее. Участвовать в... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T18:14

2024-02-20T18:14

2024-02-20T18:21

умные деньги

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финансы

банк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Программа долгосрочных сбережений – это финансовый инструмент с участием государства, с помощью которого можно накопить деньги на будущее. Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека.Чтобы стать участником программы, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать отчислять взносы. Вносить можно любые суммы, в том числе и перевести пенсию на этот накопительный счет.Как получить максимальную доплату от государства, когда можно будет воспользоваться накопленными деньгами и можно ли передать их по наследству – на эти другие вопросы о программе долгосрочных сбережений в рамках совместного проекта "Умные деньги" регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике отвечает заведующая сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.При этом распорядиться накоплениями можно будет по истечении 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет – для мужчин. Возможно и досрочное снятие средств. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается в случае потери кормильца, либо если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни.Снять все вложенные личные средства до наступления сроков выплат также можно в любое время. Однако в таком случае накопления и средства софинансирования от государства забрать не получится, добавила эксперт.Все взносы в программе долгосрочных сбережений и инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыУмные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставкаУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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