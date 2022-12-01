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Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо
Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо
Второй месяц продолжается вывоз людей из опасных районов Херсонской области, за это время удалось вывезти около 150 тысяч человек. Об этом в эксклюзивном... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T10:58
2022-12-01T11:33
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Второй месяц продолжается вывоз людей из опасных районов Херсонской области, за это время удалось вывезти около 150 тысяч человек. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Сначала люди с правобережной части переехали на левый берег, а затем – после расширения зоны эвакуации – перебраться пришлось и жителям населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра."Там было обозначено 27 населенных пунктов, но потом мы добавили еще те, которые, с одной стороны, были под угрозой в случае затопления Каховской ГЭС, с другой – могут попасть под обстрелы артиллерии с правого берега, где сейчас расположены ВСУ. Поэтому эвакуация продолжилась, херсонцы уезжают, но подчеркну, что многие все равно думают вернуться", - отметил Сальдо.Для помощи вынужденным переселенцам принято решение ввести дополнительную должность заместителя губернатора Херсонской области, который будет заниматься только связанными с эвакуированными гражданами вопросами, добавил он.Однако часть местных жителей в силу разных причин все же отказываются уезжать. Кто-то верит, что их населенный пункт спецоперация "обойдет" стороной, другие же настроены проукраински."Но по имеющейся информации, сейчас эти самые "ждуны" попали под те же расстрельные законы, которые принял киевский режим. Они ищут всех, кто имел отношение к организации и проведению референдума и работал в избиркомах, их родственников. Также тех, кто занимается бизнесом, кто просто продолжал работать и обеспечивать людей необходимыми продуктами и товарами - они тоже попадают под статью. Ну и третья статья – просто потому, что не уехали из Херсонщины в сторону Украины", - добавил он.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-zarabotalo-predstavitelstvo-khersonskoy-oblasti-1125626562.html
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, общество
Опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек - Сальдо

Сальдо завил, что опасные районы Херсонской области покинули 150 тысяч человек

10:58 01.12.2022 (обновлено: 11:33 01.12.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители Херсона в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона в Джанкое - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Второй месяц продолжается вывоз людей из опасных районов Херсонской области, за это время удалось вывезти около 150 тысяч человек. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Эвакуация длится уже более месяца, началась она с правого берега. Сначала вывезли тех, кого учли представители МЧС, около 115 тысяч человек, это огромные цифры. Кроме этого, многие жители Херсона и правобережья переправлялись сами, это те, кого не учитывало МЧС. Поэтому в общей сложности это тысяч 150", - сообщил он.
Сначала люди с правобережной части переехали на левый берег, а затем – после расширения зоны эвакуации – перебраться пришлось и жителям населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра.
"Там было обозначено 27 населенных пунктов, но потом мы добавили еще те, которые, с одной стороны, были под угрозой в случае затопления Каховской ГЭС, с другой – могут попасть под обстрелы артиллерии с правого берега, где сейчас расположены ВСУ. Поэтому эвакуация продолжилась, херсонцы уезжают, но подчеркну, что многие все равно думают вернуться", - отметил Сальдо.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Для помощи вынужденным переселенцам принято решение ввести дополнительную должность заместителя губернатора Херсонской области, который будет заниматься только связанными с эвакуированными гражданами вопросами, добавил он.
Однако часть местных жителей в силу разных причин все же отказываются уезжать. Кто-то верит, что их населенный пункт спецоперация "обойдет" стороной, другие же настроены проукраински.
"Но по имеющейся информации, сейчас эти самые "ждуны" попали под те же расстрельные законы, которые принял киевский режим. Они ищут всех, кто имел отношение к организации и проведению референдума и работал в избиркомах, их родственников. Также тех, кто занимается бизнесом, кто просто продолжал работать и обеспечивать людей необходимыми продуктами и товарами - они тоже попадают под статью. Ну и третья статья – просто потому, что не уехали из Херсонщины в сторону Украины", - добавил он.
Украинские солдаты. Фото Yasuyoshi CHIBA / AFP
29 ноября, 15:56
Заммэра Херсона задержан на Украине
Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
 
Владимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииОбщество
 
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