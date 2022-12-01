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Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине
Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине
Создание добровольческих батальонов в Херсонской области идет с небольшой задержкой, поскольку в регионе находится достаточное количество российских войск. Тем... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T09:17
2022-12-01T09:17
2022-12-01T09:17
херсонская область
новые регионы россии
владимир сальдо
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Создание добровольческих батальонов в Херсонской области идет с небольшой задержкой, поскольку в регионе находится достаточное количество российских войск. Тем не менее, желающих вступить в добробаты много. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, желающих вступить в добробаты было много, когда еще Херсон был под российским контролем, а после того, как украинские боевики начали без суда и следствия расстреливать мирных жителей в Херсоне, добровольцев стало еще больше."Это один мотив. Другой мотив: люди хотят защищать свою родную землю и хотят это делать лично, а не просто ждать, пока Вооруженные силы РФ со всем справятся. Этот патриотический порыв все больше нарастает", – добавил врио губернатора.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221129/na-khersonschine-ukrainskie-boeviki-zabili-nasmert-mat-i-syna-1125589039.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, специальная военная операция рф на украине
Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине
Сальдо: на Херсонщине достаточно войск РФ, но есть много желающих вступить в добробаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Создание добровольческих батальонов в Херсонской области идет с небольшой задержкой, поскольку в регионе находится достаточное количество российских войск. Тем не менее, желающих вступить в добробаты много. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Формирование (добробатов – ред.) идет, но оно немного задерживается, поскольку в Херсонской области присутствует достаточное количество российских военных, их численность и техническое оснащение растет. Сейчас разворачивается штаб территориальной обороны, будем брать в добровольческие батальоны всех, кто желает, а таких достаточно много. Но их нужно вооружить, обучить и сделать все для того, чтобы они были подготовлены для военных действий", – сказал руководитель региона.
По словам Сальдо, желающих вступить в добробаты было много, когда еще Херсон был под российским контролем, а после того, как украинские боевики начали без суда и следствия расстреливать мирных жителей в Херсоне, добровольцев стало еще больше.
"Это один мотив. Другой мотив: люди хотят защищать свою родную землю и хотят это делать лично, а не просто ждать, пока Вооруженные силы РФ со всем справятся. Этот патриотический порыв все больше нарастает", – добавил врио губернатора.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.