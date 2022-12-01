https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-rasskazal-o-formirovanii-dobrovolcheskikh-batalonov-na-khersonschine-1125628014.html

Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине

Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Сальдо рассказал о формировании добровольческих батальонов на Херсонщине

Создание добровольческих батальонов в Херсонской области идет с небольшой задержкой, поскольку в регионе находится достаточное количество российских войск. Тем... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T09:17

2022-12-01T09:17

2022-12-01T09:17

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Создание добровольческих батальонов в Херсонской области идет с небольшой задержкой, поскольку в регионе находится достаточное количество российских войск. Тем не менее, желающих вступить в добробаты много. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, желающих вступить в добробаты было много, когда еще Херсон был под российским контролем, а после того, как украинские боевики начали без суда и следствия расстреливать мирных жителей в Херсоне, добровольцев стало еще больше."Это один мотив. Другой мотив: люди хотят защищать свою родную землю и хотят это делать лично, а не просто ждать, пока Вооруженные силы РФ со всем справятся. Этот патриотический порыв все больше нарастает", – добавил врио губернатора.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221129/na-khersonschine-ukrainskie-boeviki-zabili-nasmert-mat-i-syna-1125589039.html

https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, общество, специальная военная операция рф на украине