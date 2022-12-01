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Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану
Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану
Ситуацию на Каховской ГЭС контролируют российские специалисты, станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T11:25
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каховская гэс
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ситуацию на Каховской ГЭС контролируют российские специалисты, станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории. На фоне ситуацииРоссия распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.
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каховская гэс, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии
Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану

Глава Херсонской области Сальдо: ситуация на Каховской ГЭС под контролем

11:25 01.12.2022 (обновлено: 11:32 01.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ситуацию на Каховской ГЭС контролируют российские специалисты, станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Я разговаривал с начальником нашего Облэнерго и знаю, что ситуацию на Каховской плотине, ее машинных залах, где вырабатывается электроэнергия, на сегодняшний день контролируют специалисты Росэнерго. То есть она под нашим контролем и работает. Но у нас электроэнергия, которая вырабатывается на электростанциях, предназначена для создания баланса, поэтому мощности небольшие", - рассказал Сальдо.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории. На фоне ситуации
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