https://crimea.ria.ru/20221201/kakhovskaya-ges-segodnya-kak-rabotaet-stantsiya-i-kto-obespechivaet-okhranu-1125630046.html

Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану

Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Каховская ГЭС сегодня: как работает станция и кто обеспечивает охрану

Ситуацию на Каховской ГЭС контролируют российские специалисты, станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T11:25

2022-12-01T11:25

2022-12-01T11:32

каховская гэс

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ситуацию на Каховской ГЭС контролируют российские специалисты, станция вырабатывает электроэнергию для балансировки системы общего энергообеспечения. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке. По заявлению командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории. На фоне ситуацииРоссия распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии