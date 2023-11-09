https://crimea.ria.ru/20231109/zakharova-nazvala-unikalnyy-dar-rezhima-zelenskogo-na-ukraine-1132686117.html

Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского

Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского

Единственная способность режима Зеленского, заправляющего на Украине, – нести разрушение и смерть, а уникальный "дар" – все распиливать. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:11

2023-11-09T14:12

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

украина

владимир зеленский (президент украины)

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Единственная способность режима Зеленского, заправляющего на Украине, – нести разрушение и смерть, а уникальный "дар" – все распиливать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.На этом фоне потрясающими по своему содержанию выглядят заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, посетив Киев 4 ноября, высказала восхищение "выдающимся прогрессом, достигнутым Украиной в проведении реформ" на пути в ЕС, отметила Захарова.Захарова подчеркнула, что под флагом декоммунизации украинский режим продолжает переписывать историю, но этому однозначно придет конец.На днях в Киеве завершили демонтаж пятиконечной золотой звезды с обелиска "Город-герой Киев", установленного на Галицкой площади (до февраля 2023 года – площадь Победы) в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Снять ее в целости и сохранности не удалось – звезду распилили на высоте нескольких десятков метров и частями спускали на землю. Ранее с боковых граней памятника убрали советские звезды и табличку с указанием года начала Великой Отечественной войны, заменив 1941-й на 1939-й. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, владимир зеленский (президент украины), европейский союз