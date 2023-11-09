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Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
Единственная способность режима Зеленского, заправляющего на Украине, – нести разрушение и смерть, а уникальный "дар" – все распиливать. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:11
2023-11-09T14:12
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Единственная способность режима Зеленского, заправляющего на Украине, – нести разрушение и смерть, а уникальный "дар" – все распиливать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.На этом фоне потрясающими по своему содержанию выглядят заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, посетив Киев 4 ноября, высказала восхищение "выдающимся прогрессом, достигнутым Украиной в проведении реформ" на пути в ЕС, отметила Захарова.Захарова подчеркнула, что под флагом декоммунизации украинский режим продолжает переписывать историю, но этому однозначно придет конец.На днях в Киеве завершили демонтаж пятиконечной золотой звезды с обелиска "Город-герой Киев", установленного на Галицкой площади (до февраля 2023 года – площадь Победы) в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Снять ее в целости и сохранности не удалось – звезду распилили на высоте нескольких десятков метров и частями спускали на землю. Ранее с боковых граней памятника убрали советские звезды и табличку с указанием года начала Великой Отечественной войны, заменив 1941-й на 1939-й. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали Выпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 году
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, владимир зеленский (президент украины), европейский союз
Захарова назвала уникальный "дар" режима Зеленского
Захарова: уникальный "дар" режима Зеленского на Украине – все распиливать
14:11 09.11.2023 (обновлено: 14:12 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Единственная способность режима Зеленского, заправляющего на Украине, – нести разрушение и смерть, а уникальный "дар" – все распиливать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нести разрушение и смерть – едва ли не единственная способность режима Зеленского. К ней можно еще добавить уникальный "дар" – все распиливать. Будь то советские звезды, монументы, которые символизируют священную историческую память народа. Не менее ретиво и "талантливо" они распиливают богатство и достояние Украины. Теперь освоили новый навык распила – помощь Запада, она идет туда же – под пилу", – сказала Захарова.
На этом фоне потрясающими по своему содержанию выглядят заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, посетив Киев 4 ноября, высказала восхищение "выдающимся прогрессом, достигнутым Украиной в проведении реформ" на пути в ЕС, отметила Захарова.
"Никто не знает, что это за невидимые реформы. Зашкаливающая коррупция, массовые и грубейшие нарушения прав человека, беззаконие, разгул неонацизма и в целом преступности, жесточайшая борьба с инакомыслием – это достижения Зеленского на ниве реформирования молодой демократии? Это так высоко ценят в Брюсселе и дают зеленый свет переговорам о вступлении Украины в Евросоюз?" – задалась риторическим вопросом представитель российского МИД.
Захарова подчеркнула, что под флагом декоммунизации украинский режим продолжает переписывать историю, но этому однозначно придет конец.
"Нет никаких сомнений, что рано и ли поздно наступит день освобождения этого некогда процветающего края от засилья киевских наемников, временщиков всех мастей и родов, которые продолжают опустошать этот край ради собственных корыстных целей и по заказу тех, кто с Украиной никогда не был связан", – заключила Захарова.
На днях в Киеве завершили демонтаж
пятиконечной золотой звезды с обелиска "Город-герой Киев", установленного на Галицкой площади (до февраля 2023 года – площадь Победы) в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Снять ее в целости и сохранности не удалось – звезду распилили на высоте нескольких десятков метров и частями спускали на землю. Ранее с боковых граней памятника убрали советские звезды и табличку с указанием года начала Великой Отечественной войны, заменив 1941-й на 1939-й.
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