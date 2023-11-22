https://crimea.ria.ru/20231122/v-kieve-nazvali-glavnuyu-strategicheskuyu-oshibku-zelenskogo-1132969040.html

В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского

В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского

Требование "возвращения" Украины к границам 1991 года – главная стратегическая и политическая ошибка президента Владимира Зеленского, которая угрожает стране и... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T12:10

2023-11-22T12:10

2023-11-22T12:10

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Требование "возвращения" Украины к границам 1991 года – главная стратегическая и политическая ошибка президента Владимира Зеленского, которая угрожает стране и в ее нынешних границах. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, ныне обвиняемый киевскими властями в госизмене."Обозначенная Зеленским цель национального сопротивления в виде "освобождения территории Украины до границ 1991 года" является, на мой взгляд, его главной стратегической и политической ошибкой, последствия которой, как бы парадоксально это не звучало, угрожают стабильности Украины даже в условных границах, которые сложились на сегодня", - написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале.По его мнению, "ни одна из стран, определяющих сегодня мировую повестку, не заинтересована в поражении России", так как это будет рассматриваться как "нарушение баланса сил не только в Европе, но и в Азии".Дубинский не исключил, что именно с этим связаны осложнения с дальнейшим получением Украиной военно-технической и материальной помощи от Запада."Национальные интересы по сдерживанию России в глазах Великобритании, Франции, Германии и США, а также их сателлитов, выполнены. И дальнейшая война не целесообразна с точки зрения рисков и материальных затрат", – полагает политик и отмечает, что Зеленский "в силу своей необразованности и недалекости" никак не может это понять.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Лавров также неоднократно подчеркивал, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и это прекрасно осознают на Западе.Читайте также на РИА Новости Крым:Царев назвал главный страх ЗеленскогоЛозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевУкраина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ

https://crimea.ria.ru/20231029/zelenskiy-bez-formuly-mira-kharkov-bez-flaga-ukrainy-chto-tam-u-sosedey-1132402507.html

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владимир зеленский (президент украины), александр дубинский, украина, политика, новости, мнения, россия, новости сво