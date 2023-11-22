https://crimea.ria.ru/20231122/v-kieve-nazvali-glavnuyu-strategicheskuyu-oshibku-zelenskogo-1132969040.html
В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
Требование "возвращения" Украины к границам 1991 года – главная стратегическая и политическая ошибка президента Владимира Зеленского, которая угрожает стране и... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T12:10
2023-11-22T12:10
2023-11-22T12:10
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Требование "возвращения" Украины к границам 1991 года – главная стратегическая и политическая ошибка президента Владимира Зеленского, которая угрожает стране и в ее нынешних границах. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, ныне обвиняемый киевскими властями в госизмене."Обозначенная Зеленским цель национального сопротивления в виде "освобождения территории Украины до границ 1991 года" является, на мой взгляд, его главной стратегической и политической ошибкой, последствия которой, как бы парадоксально это не звучало, угрожают стабильности Украины даже в условных границах, которые сложились на сегодня", - написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале.По его мнению, "ни одна из стран, определяющих сегодня мировую повестку, не заинтересована в поражении России", так как это будет рассматриваться как "нарушение баланса сил не только в Европе, но и в Азии".Дубинский не исключил, что именно с этим связаны осложнения с дальнейшим получением Украиной военно-технической и материальной помощи от Запада."Национальные интересы по сдерживанию России в глазах Великобритании, Франции, Германии и США, а также их сателлитов, выполнены. И дальнейшая война не целесообразна с точки зрения рисков и материальных затрат", – полагает политик и отмечает, что Зеленский "в силу своей необразованности и недалекости" никак не может это понять.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Лавров также неоднократно подчеркивал, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и это прекрасно осознают на Западе.Читайте также на РИА Новости Крым:Царев назвал главный страх ЗеленскогоЛозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцевУкраина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ
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владимир зеленский (президент украины), александр дубинский, украина, политика, новости, мнения, россия, новости сво
В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
Курс Зеленского на возвращение к границам 1991 года назвали главной стратегической ошибкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Требование "возвращения" Украины к границам 1991 года – главная стратегическая и политическая ошибка президента Владимира Зеленского, которая угрожает стране и в ее нынешних границах. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, ныне обвиняемый киевскими властями в госизмене.
"Обозначенная Зеленским цель национального сопротивления в виде "освобождения территории Украины до границ 1991 года" является, на мой взгляд, его главной стратегической и политической ошибкой, последствия которой, как бы парадоксально это не звучало, угрожают стабильности Украины даже в условных границах, которые сложились на сегодня", - написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале.
По его мнению, "ни одна из стран, определяющих сегодня мировую повестку, не заинтересована в поражении России", так как это будет рассматриваться как "нарушение баланса сил не только в Европе, но и в Азии".
При этом, так называемая "формула Зеленского", предусматривающая возвращение к границам 1991 года, является, по словам Дубинского, "реваншистской". Ее реализация угрожает новым этапом эскалации, в который могут быть вовлечены сами страны антироссийской коалиции, чего они всячески пытаются избежать, убежден депутат Рады.
Дубинский не исключил, что именно с этим связаны осложнения с дальнейшим получением Украиной военно-технической и материальной помощи от Запада.
"Национальные интересы по сдерживанию России в глазах Великобритании, Франции, Германии и США, а также их сателлитов, выполнены. И дальнейшая война не целесообразна с точки зрения рисков и материальных затрат", – полагает политик и отмечает, что Зеленский "в силу своей необразованности и недалекости" никак не может это понять.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.
Лавров также неоднократно подчеркивал, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема,
и это прекрасно осознают на Западе.
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