https://crimea.ria.ru/20241014/nefrit-i-slonovye-bivni-obnaruzhena-grobnitsa-vozrastom-okolo-5000-let-1141080228.html

Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет

Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет

Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T21:16

2024-10-14T21:16

2024-10-14T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из слоновых бивней, сообщает агентство "Синьхуа".По данным издания, гробница, найденая вблизи древнего поселения Ванчжуан, является одним из крупнейших погребений культуры неолита Давэнькоу. Предварительно, захоронение принадлежало правителю раннего государственного образования. Находка дала основание предполагать, что в этом месте могла располагаться столица легендарного древнего царства Хуайи.В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя ранее нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищВ пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиеныАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новости, археология, история, в мире