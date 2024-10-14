Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
Древнюю гробницу возрастом 5000 лет обнаружили в Китае
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из слоновых бивней, сообщает агентство "Синьхуа".
"Данное захоронение в длину составляет от 4,52 до 4,8 м, а в ширину от 3,47 до 3,68 м. В погребальной камере были помещены внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок из-под земли были извлечены более 350 предметов, включая сотню изделий из керамики, порядка 200 изделий из нефрита, а также нижние челюсти свиньи", – сказано в сообщении.
По данным издания, гробница, найденая вблизи древнего поселения Ванчжуан, является одним из крупнейших погребений культуры неолита Давэнькоу. Предварительно, захоронение принадлежало правителю раннего государственного образования. Находка дала основание предполагать, что в этом месте могла располагаться столица легендарного древнего царства Хуайи.
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