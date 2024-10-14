Рейтинг@Mail.ru
Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241014/nefrit-i-slonovye-bivni-obnaruzhena-grobnitsa-vozrastom-okolo-5000-let-1141080228.html
Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T21:16
2024-10-14T21:16
китай
новости
археология
история
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111114/77/1111147745_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_158b7bcb377a651b353c48c233c1d8e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из слоновых бивней, сообщает агентство "Синьхуа".По данным издания, гробница, найденая вблизи древнего поселения Ванчжуан, является одним из крупнейших погребений культуры неолита Давэнькоу. Предварительно, захоронение принадлежало правителю раннего государственного образования. Находка дала основание предполагать, что в этом месте могла располагаться столица легендарного древнего царства Хуайи.В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя ранее нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищВ пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиеныАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111114/77/1111147745_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_686227896acd08b28051fe0fcdf9d83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, новости, археология, история, в мире
Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет

Древнюю гробницу возрастом 5000 лет обнаружили в Китае

21:16 14.10.2024
 
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Исследователи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в китайской провинции Хэнань, в усыпальнице найдены украшения со сложными орнаментами из слоновых бивней, сообщает агентство "Синьхуа".

"Данное захоронение в длину составляет от 4,52 до 4,8 м, а в ширину от 3,47 до 3,68 м. В погребальной камере были помещены внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок из-под земли были извлечены более 350 предметов, включая сотню изделий из керамики, порядка 200 изделий из нефрита, а также нижние челюсти свиньи", – сказано в сообщении.

По данным издания, гробница, найденая вблизи древнего поселения Ванчжуан, является одним из крупнейших погребений культуры неолита Давэнькоу. Предварительно, захоронение принадлежало правителю раннего государственного образования. Находка дала основание предполагать, что в этом месте могла располагаться столица легендарного древнего царства Хуайи.
В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя ранее нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"
 
КитайНовостиАрхеологияИсторияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Главные новости Крыма: 14 октября
21:52Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
21:32Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
21:16Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
20:52Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России
20:33Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
20:15Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
19:42Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
19:10В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
18:48Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет
18:16Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
17:56"Сделано в России": куда везут российские товары
17:27В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
17:11Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
16:48Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
16:27Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
16:03Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
15:43Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
15:34ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
15:30Ребенок на электросамокате попал под иномарку в Симферополе
Лента новостейМолния