Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
В Китае найдены сокровища на могиле императора Цинь Ши Хуана
11:09 09.06.2024 (обновлено: 11:29 09.06.2024)
© © Фото : Georges BendrihemМавзолей императора Цинь Шихуанди. Архивное фото
© © Фото : Georges Bendrihem
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. 16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews.
"Массивный 16-тонный гроб, скрытый сокровищами, был найден внутри гробницы, которая могла принадлежать сыну первого императора Китая или воину высокого ранга", - сказано в статье.
Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.
"Гробница была построена очень точно, на большой глубине. Большинство древних гробниц были разграблены, поэтому особых надежд (найти захоронение не разграбленным - ред.) не было. Но оказалось, что его не ограбили. Мы были поражены", - цитирует издание руководителя раскопок Цзян Вэньсяо.
Могила Цинь Ши Хуана — крупнейший в мире мавзолей, занимающий площадь 22 квадратных мили, и большая часть его еще не раскопана из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности, непогоды и мародеров, уточняется в публикации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 июля 2023, 13:49Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя