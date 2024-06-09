https://crimea.ria.ru/20240609/zolotye-verblyudy-dospekhi-i-nefrit---v-kitae-nashli-goru-drevnikh-sokrovisch-1137973578.html

Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ

Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ

16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T11:09

2024-06-09T11:09

2024-06-09T11:29

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. 16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews.Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.Могила Цинь Ши Хуана — крупнейший в мире мавзолей, занимающий площадь 22 квадратных мили, и большая часть его еще не раскопана из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности, непогоды и мародеров, уточняется в публикации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Средиземном море обнаружили место крупнейшего кораблекрушенияДом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

https://crimea.ria.ru/20230716/unikalnyy-artefakt-pod-kerchyu-nashli-golovu-statui-bosporskogo-tsarya-1130088170.html

китай

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китай, в мире, археология, история, новости