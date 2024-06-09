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Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T11:09
2024-06-09T11:29
китай
в мире
археология
история
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. 16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews.Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.Могила Цинь Ши Хуана — крупнейший в мире мавзолей, занимающий площадь 22 квадратных мили, и большая часть его еще не раскопана из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности, непогоды и мародеров, уточняется в публикации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Средиземном море обнаружили место крупнейшего кораблекрушенияДом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
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китай, в мире, археология, история, новости
Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ

В Китае найдены сокровища на могиле императора Цинь Ши Хуана

11:09 09.06.2024 (обновлено: 11:29 09.06.2024)
 
© © Фото : Georges BendrihemМавзолей императора Цинь Шихуанди. Архивное фото
Мавзолей императора Цинь Шихуанди. Архивное фото
© © Фото : Georges Bendrihem
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. 16-тонную погребальную камеру с сокровищами нашли китайские археологи на территории мавзолея первого императора Китая Цинь Ши Хуана, который "охраняет" армия из шести тысяч терракотовых воинов в натуральную величину, пишет портал Arkeonews.

"Массивный 16-тонный гроб, скрытый сокровищами, был найден внутри гробницы, которая могла принадлежать сыну первого императора Китая или воину высокого ранга", - сказано в статье.

Внутри саркофага ученые обнаружили очень богатые погребальные находки, в том числе оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет.
"Гробница была построена очень точно, на большой глубине. Большинство древних гробниц были разграблены, поэтому особых надежд (найти захоронение не разграбленным - ред.) не было. Но оказалось, что его не ограбили. Мы были поражены", - цитирует издание руководителя раскопок Цзян Вэньсяо.
Могила Цинь Ши Хуана — крупнейший в мире мавзолей, занимающий площадь 22 квадратных мили, и большая часть его еще не раскопана из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности, непогоды и мародеров, уточняется в публикации.
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