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Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад" - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"
Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад" - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"
РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T11:52
2022-11-27T11:52
культура
общество
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Наталья ДремоваПодарок в научную библиотеку "Таврика" вносили по частям: слишком он оказался крупным. Восемьдесят два тома в темно-зеленых обложках и золотым тиснением на корешках настоящие книголюбы узнают сразу: энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона!История у книг загадочная. Их несколько дней назад нашли в пригороде Симферополя. Люди разбирали старый дом — и обнаружили в подполе тома энциклопедии. Несмотря на "подземную жизнь", сохранились книги очень хорошо. "Автор" находки — многодетная семья Михайловых - решила передать тома энциклопедии в научную библиотеку."Мы глубоко благодарны за такое решение, — рассказала заведующая научной библиотекой "Таврика" Центрального музея Тавриды Нина Колесникова. — Хорошо, что в наше непростое время остались люди, которые такие понятия, как "культура", "библиотеки", "книги", "дарение", ставят впереди всех меркантильных потребностей".Полное собрание словаря в наши дни — редкость. Разрозненные тома продают на интернет-площадках, в зависимости от состояния книг, по 700-2000 рублей за экземпляр.На страницах поступивших в "Таврику" томов словаря есть штампы библиотеки партийного архива. Откуда они попали туда, и как оказались в старом доме, видимо, останется загадкой. Возможно, это прояснится при дальнейшем изучении книг. Не исключено, что этот "Брогкауз и Ефрон" был в частном собрании. Или стоял на полках в какой-то библиотеке.В советское время из библиотек могли изымать книги-дубликаты для книжных собраний партархивов разных городов и вновь организованных научных учреждений.Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона издавался в 1890-1907 гг. Выходил в двух вариантах: 41 том плюс два дополнительных — и более доступном по цене в полутомах (82 и 4 дополнительных). В составе редакции словаря были такие известные ученые, как Дмитрий Менделеев, Владимир Соловьев, Андрей Бекетов, и другие. Энциклопедию ценили за интересные статьи по истории, культуре, науке, географии, технике. Ежегодно выходили 4-5 томов. Тираж каждого составлял от 12 до 25 тысяч. Два полутома с описанием России (54 и 55) были изданы по 35 тысяч экземпляров.
https://crimea.ria.ru/20221030/pismo-tsvetaevoy-prodali-s-auktsiona-za-19-mln-rubley-1125140316.html
https://crimea.ria.ru/20221030/parfyumer-chanel-ros-i-uchilsya-v-krymu-1125144234.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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культура, общество

Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"

11:52 27.11.2022
 
© Наталья ДремоваПодарки библиотеке "Таврика" от крымчан
Подарки библиотеке Таврика от крымчан
© Наталья Дремова
Читать в
Наталья Дремова
Подарок в научную библиотеку "Таврика" вносили по частям: слишком он оказался крупным. Восемьдесят два тома в темно-зеленых обложках и золотым тиснением на корешках настоящие книголюбы узнают сразу: энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона!
История у книг загадочная. Их несколько дней назад нашли в пригороде Симферополя. Люди разбирали старый дом — и обнаружили в подполе тома энциклопедии. Несмотря на "подземную жизнь", сохранились книги очень хорошо. "Автор" находки — многодетная семья Михайловых - решила передать тома энциклопедии в научную библиотеку.
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"Мы глубоко благодарны за такое решение, — рассказала заведующая научной библиотекой "Таврика" Центрального музея Тавриды Нина Колесникова. — Хорошо, что в наше непростое время остались люди, которые такие понятия, как "культура", "библиотеки", "книги", "дарение", ставят впереди всех меркантильных потребностей".
Полное собрание словаря в наши дни — редкость. Разрозненные тома продают на интернет-площадках, в зависимости от состояния книг, по 700-2000 рублей за экземпляр.
На страницах поступивших в "Таврику" томов словаря есть штампы библиотеки партийного архива. Откуда они попали туда, и как оказались в старом доме, видимо, останется загадкой. Возможно, это прояснится при дальнейшем изучении книг. Не исключено, что этот "Брогкауз и Ефрон" был в частном собрании. Или стоял на полках в какой-то библиотеке.
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В советское время из библиотек могли изымать книги-дубликаты для книжных собраний партархивов разных городов и вновь организованных научных учреждений.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона издавался в 1890-1907 гг. Выходил в двух вариантах: 41 том плюс два дополнительных — и более доступном по цене в полутомах (82 и 4 дополнительных). В составе редакции словаря были такие известные ученые, как Дмитрий Менделеев, Владимир Соловьев, Андрей Бекетов, и другие. Энциклопедию ценили за интересные статьи по истории, культуре, науке, географии, технике. Ежегодно выходили 4-5 томов. Тираж каждого составлял от 12 до 25 тысяч. Два полутома с описанием России (54 и 55) были изданы по 35 тысяч экземпляров.
 
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