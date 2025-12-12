День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20251212/den-konstitutsii-v-rossii---infografika-ria-novosti-krym-1142553738.html
День Конституции России отмечается 12 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 12 декабря ежегодно отмечается День Конституции Российской Федерации. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
Интересные факты о Конституции России – в инфографике РИА Новости Крым
.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны.
Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета РФ.
Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.
Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.
Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие.
Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.
При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен 82 статьей Конституции.
Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета, на обложке – накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция России". Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось.
Указом президента РФ в 1996 году было установлено, что специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президентской власти.
За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти.
Все церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России (в 2000, 2004, 2012, 2018 и 2024 годах), а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало традицией.
Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.
