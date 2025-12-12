https://crimea.ria.ru/20251212/den-konstitutsii-v-rossii---infografika-ria-novosti-krym-1142553738.html

День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым

День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 12.12.2025

День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым

12 декабря ежегодно отмечается День Конституции Российской Федерации. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T08:15

2025-12-12T08:15

2025-12-12T08:15

конституция россии

инфографика

россия

общество

праздники и памятные даты

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133473969_551:35:2808:1305_1920x0_80_0_0_26f5eb0ea401ca1761c4a886088d880f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 12 декабря ежегодно отмечается День Конституции Российской Федерации. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.Интересные факты о Конституции России – в инфографике РИА Новости Крым.Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны.Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета РФ.Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие.Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен 82 статьей Конституции.Указом президента РФ в 1996 году было установлено, что специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президентской власти.За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти.Все церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России (в 2000, 2004, 2012, 2018 и 2024 годах), а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало традицией.Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция россии, инфографика, россия, общество, праздники и памятные даты, закон и право