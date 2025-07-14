https://crimea.ria.ru/20250714/krym-mog-poteryat-khanskiy-dvorets-v-bakhchisarae-navsegda-1147941762.html

Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда

Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда

Ханский дворец в Бахчисарае мог обрушиться в любой момент, если бы не начатая в российском Крыму реставрация уникального объекта культурного наследия. Об этом в РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T21:05

2025-07-14T21:05

2025-07-14T18:56

радио "спутник в крыму"

крым

бахчисарай

"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ханский дворец в Бахчисарае мог обрушиться в любой момент, если бы не начатая в российском Крыму реставрация уникального объекта культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Он отметил, что у здания гарема на момент начала ремонтно-реставрационных работ было "отклонение больше 15 сантиметров в бок"."То есть он просто сложился бы в сторону и все. И его пришлось вывешивать (термин означает установку временных конструкций для поддержания объекта на время работ – ред.), делать ему укрепление основания, выпрямлять конструкции и так далее", – отметил Жаворонков.Основной опасностью для сохранения главного корпуса Ханского дворца являлось то, что его черепичная крыша лежала на цементных растворах."И она очень тяжелая для этого объекта. Когда ее снимали для реставрации, то облегчали, перебрали и положили назад. Плюс были усилены сами конструкции", – добавил Жаворонков.По его словам, Ханский дворец в Бахчисарае сам по себе очень сложный объект из-за своих конструкций и наличия огромного количества разной живописи. А археологические изыскания, давшие неожиданные результаты, замедлили процесс работ.В декабре 2024 года стало известно, что в Крыму на реставрацию Ханского дворца направят еще 168 млн рублей. В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что реставрация дворца будет завершена в 2025 году.В марте 2024 года председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах дворца в Бахчисарае планируют до конца года, однако сроки окончания работ в очередной раз отложили.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Комплекс состоит из 16 объектов, реставрация десяти из них завершена.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования более 3,5 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Персидский дворец обнаружили археологи в БахчисараеЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html

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бахчисарай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, культурное наследие, охрана культурного наследия, александр жаворонков, минкульт крыма, новости крыма