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Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда
Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда
Ханский дворец в Бахчисарае мог обрушиться в любой момент, если бы не начатая в российском Крыму реставрация уникального объекта культурного наследия. Об этом в РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T21:05
2025-07-14T18:56
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарай
"ханский дворец" в бахчисарае
культурное наследие
охрана культурного наследия
александр жаворонков
минкульт крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ханский дворец в Бахчисарае мог обрушиться в любой момент, если бы не начатая в российском Крыму реставрация уникального объекта культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Он отметил, что у здания гарема на момент начала ремонтно-реставрационных работ было "отклонение больше 15 сантиметров в бок"."То есть он просто сложился бы в сторону и все. И его пришлось вывешивать (термин означает установку временных конструкций для поддержания объекта на время работ – ред.), делать ему укрепление основания, выпрямлять конструкции и так далее", – отметил Жаворонков.Основной опасностью для сохранения главного корпуса Ханского дворца являлось то, что его черепичная крыша лежала на цементных растворах."И она очень тяжелая для этого объекта. Когда ее снимали для реставрации, то облегчали, перебрали и положили назад. Плюс были усилены сами конструкции", – добавил Жаворонков.По его словам, Ханский дворец в Бахчисарае сам по себе очень сложный объект из-за своих конструкций и наличия огромного количества разной живописи. А археологические изыскания, давшие неожиданные результаты, замедлили процесс работ.В декабре 2024 года стало известно, что в Крыму на реставрацию Ханского дворца направят еще 168 млн рублей. В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что реставрация дворца будет завершена в 2025 году.В марте 2024 года председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах дворца в Бахчисарае планируют до конца года, однако сроки окончания работ в очередной раз отложили.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Комплекс состоит из 16 объектов, реставрация десяти из них завершена.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования более 3,5 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Персидский дворец обнаружили археологи в БахчисараеЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
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крым, бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, культурное наследие, охрана культурного наследия, александр жаворонков, минкульт крыма, новости крыма
Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда

Ханский дворец в Бахчисарае мог исчезнуть навсегда – минкульт Крыма

21:05 14.07.2025
 
© РИА Новости КрымХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ханский дворец в Бахчисарае мог обрушиться в любой момент, если бы не начатая в российском Крыму реставрация уникального объекта культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
"Уже бы начались в перспективе десяти лет серьезные деформации... Сам дворец мог "сложиться" в любой момент... посыпался бы. И если бы там начались обрушения, то это было бы прогрессирующее действие, когда одно тянет другое", – сказал Жаворонков.
Он отметил, что у здания гарема на момент начала ремонтно-реставрационных работ было "отклонение больше 15 сантиметров в бок".
"То есть он просто сложился бы в сторону и все. И его пришлось вывешивать (термин означает установку временных конструкций для поддержания объекта на время работ – ред.), делать ему укрепление основания, выпрямлять конструкции и так далее", – отметил Жаворонков.
Основной опасностью для сохранения главного корпуса Ханского дворца являлось то, что его черепичная крыша лежала на цементных растворах.
"И она очень тяжелая для этого объекта. Когда ее снимали для реставрации, то облегчали, перебрали и положили назад. Плюс были усилены сами конструкции", – добавил Жаворонков.
По его словам, Ханский дворец в Бахчисарае сам по себе очень сложный объект из-за своих конструкций и наличия огромного количества разной живописи. А археологические изыскания, давшие неожиданные результаты, замедлили процесс работ.
"Много было археологии неожиданной, которую мы не предполагали там обнаружить, которая нигде не была зафиксирована ранее, и сейчас проект музеефикации должен реализовываться. Плюс сам Ханский дворец очень сложный. И все затягивается некоторым образом. Но, если все будет хорошо, 2026 год у нас финальный", – сказал Жаворонков.
В декабре 2024 года стало известно, что в Крыму на реставрацию Ханского дворца направят еще 168 млн рублей. В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что реставрация дворца будет завершена в 2025 году.
В марте 2024 года председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах дворца в Бахчисарае планируют до конца года, однако сроки окончания работ в очередной раз отложили.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Комплекс состоит из 16 объектов, реставрация десяти из них завершена.
Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования более 3,5 млрд рублей.
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