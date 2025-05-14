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Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
Одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T20:48
2025-05-14T20:48
радио "спутник в крыму"
ливадийский дворец
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новости крыма
музеи крыма
ольга бурова
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Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей
Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый замминистра культуры РК Ольга Бурова.На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. Также он отметил необходимость определить ресурсы и штат для постоянного ухода за объектом.По словам Буровой, заложенный в XIX веке Ливадийский парк простирается почти на сорок гектаров, и только пятая его часть обрабатывается сегодня сотрудниками одноименного дворца-музея из паркового отдела, который насчитывает 10 человек.Она отметила, что только на упомянутых семи гектарах в центре парка проведено капельное орошение, что очень важно для его внешнего вида и содержания. За последнее время сотрудники музея посадили здесь 12 тысяч кустов роз, 6 тысяч кустов петунии и 120 туй.При этом всего на территории парка произрастает выше 400 видов различных деревьев и кустарников, в том числе вековых, и на благоустройство всей территории у Ливадийского дворца просто не хватает средств, подчеркнула Бурова.В текущем году министерство культуры Республики Крыма выделило 2 млн рублей и заключило контракт с подрядчиком, который сейчас занимается уборкой части территории парка, расположенной чуть ниже памятника Александру III, сказала Бурова."Здесь уже идет покос травы, убирают сухостой, подрезают деревья, кустарники, вывозят мусор. И вот эта часть территории к 1 июня будет практически в идеальном состоянии", – добавила она.Однако остается еще 20 гектаров территории, которая требует благоустройства, подчеркнула она."И вот та сумма, которую выделил глава Республики Крым – 10 миллионов 800 тысяч рублей, – как раз пойдет на благоустройство 20 гектаров, которые находятся чуть ниже, но которые точно так же востребованы среди туристов, посетителей, которые спускаются к морю, гуляют по парку", – сказала Бурова.За эти деньги смогут привести в порядок дорожно-тропиночную сеть, а она очень разветвленная, убрать сухие деревья и опавшую листву, покосить газоны, уточнила она.Но чтобы Ливадийский парк по-настоящему привести в порядок, которого он достоин, требуется не уборка, а реконструкция, признает Бурова.По ее словам, несколько лет назад министерство культуры Республики Крым "заказывало проект по обследованию технического состояния парка, проведению изыскательных работ и оценке предполагаемой стоимости выполнения работ по реконструкции парка-памятника".Эта сумма, по ее словам, включает все необходимое благоустройство: установку ограждения по всему периметру парка, обеспечение освещения и видеонаблюдения всей территории, асфальтирование дорожек, размещение туалетов и т.д.Кроме того, в смету включены средства, необходимые на реставрацию объектов культурного наследия, расположенных на территории парка, в частности фонтанов и беседок, уточнила Бурова.По ее мнению, важно то, что определенная работа по возвращению Ливадийскому дворцу его царского вида, начата, а дальше необходимо входить в программы и искать финансирование не только в рамках бюджета.В качестве удачного примера тому, как государственно-частное партнерство возвращает облик знаковых парковых территорий в Крыму она привела Алупкинский парк, площадью 34 гектара, в благоустройство которого за последние несколько лет было вложено только бюджетных средств около 700 миллионов, а также были привлеченные средства.Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии &gt;&gt;Ливадийский парк является парком-памятником садово-паркового искусства и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения Республики Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
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ливадийский дворец, ливадия, крым, новости крыма, музеи крыма, ольга бурова, минкульт крыма
Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей

20:48 14.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский дворец
Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый замминистра культуры РК Ольга Бурова.
Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей
20:48
На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. Также он отметил необходимость определить ресурсы и штат для постоянного ухода за объектом.
По словам Буровой, заложенный в XIX веке Ливадийский парк простирается почти на сорок гектаров, и только пятая его часть обрабатывается сегодня сотрудниками одноименного дворца-музея из паркового отдела, который насчитывает 10 человек.
"Ими обрабатывается порядка 7 гектаров парка. Но у нас 36,9 гектаров, и территория парка очень сложная. Насчитывается девять оползневых участков, и есть территории, где склон идет под 30 градусов. Работа проводится, но она недостаточна. И мы считаем, что необходимо увеличить штатное расписание паркового отдела до 20 человек", – сказала Бурова.
Она отметила, что только на упомянутых семи гектарах в центре парка проведено капельное орошение, что очень важно для его внешнего вида и содержания. За последнее время сотрудники музея посадили здесь 12 тысяч кустов роз, 6 тысяч кустов петунии и 120 туй.
При этом всего на территории парка произрастает выше 400 видов различных деревьев и кустарников, в том числе вековых, и на благоустройство всей территории у Ливадийского дворца просто не хватает средств, подчеркнула Бурова.

"Работу по благоустройству парка сегодня Ливадийский дворец-музей осуществляет за счет приносящей доход деятельности. То есть от продажи билетов средства поступают в том числе на содержание парка. Но их явно недостаточно, это мы видим по его состоянию", – уточнила замминистра.

В текущем году министерство культуры Республики Крыма выделило 2 млн рублей и заключило контракт с подрядчиком, который сейчас занимается уборкой части территории парка, расположенной чуть ниже памятника Александру III, сказала Бурова.
"Здесь уже идет покос травы, убирают сухостой, подрезают деревья, кустарники, вывозят мусор. И вот эта часть территории к 1 июня будет практически в идеальном состоянии", – добавила она.
Однако остается еще 20 гектаров территории, которая требует благоустройства, подчеркнула она.
"И вот та сумма, которую выделил глава Республики Крым – 10 миллионов 800 тысяч рублей, – как раз пойдет на благоустройство 20 гектаров, которые находятся чуть ниже, но которые точно так же востребованы среди туристов, посетителей, которые спускаются к морю, гуляют по парку", – сказала Бурова.
За эти деньги смогут привести в порядок дорожно-тропиночную сеть, а она очень разветвленная, убрать сухие деревья и опавшую листву, покосить газоны, уточнила она.
Но чтобы Ливадийский парк по-настоящему привести в порядок, которого он достоин, требуется не уборка, а реконструкция, признает Бурова.
По ее словам, несколько лет назад министерство культуры Республики Крым "заказывало проект по обследованию технического состояния парка, проведению изыскательных работ и оценке предполагаемой стоимости выполнения работ по реконструкции парка-памятника".

"И там сумма, которая из всех видов работ сложилась, больше 6 миллиардов рублей требуется на то, чтобы парк был в идеальном состоянии. На сегодняшний момент это оценка стоимости всех работ", – сказала Бурова.

Эта сумма, по ее словам, включает все необходимое благоустройство: установку ограждения по всему периметру парка, обеспечение освещения и видеонаблюдения всей территории, асфальтирование дорожек, размещение туалетов и т.д.
Кроме того, в смету включены средства, необходимые на реставрацию объектов культурного наследия, расположенных на территории парка, в частности фонтанов и беседок, уточнила Бурова.

"Есть объекты, которые нужно будет заново восстанавливать, потому что их внешний вид не соответствует изначальному... В Ливадийском дворце находятся архивные документы: как строился дворец, как создавался парк. Все это будет использоваться при разработке проектно-сметной документации", – поделилась замминистра.

По ее мнению, важно то, что определенная работа по возвращению Ливадийскому дворцу его царского вида, начата, а дальше необходимо входить в программы и искать финансирование не только в рамках бюджета.

"Это и привлеченные средства. У нас есть примеры, когда бизнес вкладывает финансирование в развитие нашего полуострова. Поэтому, я думаю, мы будем шаг за шагом совместно со всеми заинтересованными лицами решать этот вопрос", – сказал Бурова.

В качестве удачного примера тому, как государственно-частное партнерство возвращает облик знаковых парковых территорий в Крыму она привела Алупкинский парк, площадью 34 гектара, в благоустройство которого за последние несколько лет было вложено только бюджетных средств около 700 миллионов, а также были привлеченные средства.
Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии >>
Ливадийский парк является парком-памятником садово-паркового искусства и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения Республики Крым.
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6 мая, 14:26
На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
 
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