https://crimea.ria.ru/20250514/livadiyskomu-parku-trebuetsya-rekonstruktsiya--skolko-eto-mozhet-stoit-1146429070.html

Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

Одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T20:48

2025-05-14T20:48

2025-05-14T20:48

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Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей Стоимость реконструкции Ливадийского парка в Крыму превышает 6 миллиардов рублей audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из визитных карточек Южного берега Крыма – Ливадийский парк, находящийся в неудовлетворительном состоянии, требует не просто уборки в рамках благоустройства, а реконструкции на 6 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый замминистра культуры РК Ольга Бурова.На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. Также он отметил необходимость определить ресурсы и штат для постоянного ухода за объектом.По словам Буровой, заложенный в XIX веке Ливадийский парк простирается почти на сорок гектаров, и только пятая его часть обрабатывается сегодня сотрудниками одноименного дворца-музея из паркового отдела, который насчитывает 10 человек.Она отметила, что только на упомянутых семи гектарах в центре парка проведено капельное орошение, что очень важно для его внешнего вида и содержания. За последнее время сотрудники музея посадили здесь 12 тысяч кустов роз, 6 тысяч кустов петунии и 120 туй.При этом всего на территории парка произрастает выше 400 видов различных деревьев и кустарников, в том числе вековых, и на благоустройство всей территории у Ливадийского дворца просто не хватает средств, подчеркнула Бурова.В текущем году министерство культуры Республики Крыма выделило 2 млн рублей и заключило контракт с подрядчиком, который сейчас занимается уборкой части территории парка, расположенной чуть ниже памятника Александру III, сказала Бурова."Здесь уже идет покос травы, убирают сухостой, подрезают деревья, кустарники, вывозят мусор. И вот эта часть территории к 1 июня будет практически в идеальном состоянии", – добавила она.Однако остается еще 20 гектаров территории, которая требует благоустройства, подчеркнула она."И вот та сумма, которую выделил глава Республики Крым – 10 миллионов 800 тысяч рублей, – как раз пойдет на благоустройство 20 гектаров, которые находятся чуть ниже, но которые точно так же востребованы среди туристов, посетителей, которые спускаются к морю, гуляют по парку", – сказала Бурова.За эти деньги смогут привести в порядок дорожно-тропиночную сеть, а она очень разветвленная, убрать сухие деревья и опавшую листву, покосить газоны, уточнила она.Но чтобы Ливадийский парк по-настоящему привести в порядок, которого он достоин, требуется не уборка, а реконструкция, признает Бурова.По ее словам, несколько лет назад министерство культуры Республики Крым "заказывало проект по обследованию технического состояния парка, проведению изыскательных работ и оценке предполагаемой стоимости выполнения работ по реконструкции парка-памятника".Эта сумма, по ее словам, включает все необходимое благоустройство: установку ограждения по всему периметру парка, обеспечение освещения и видеонаблюдения всей территории, асфальтирование дорожек, размещение туалетов и т.д.Кроме того, в смету включены средства, необходимые на реставрацию объектов культурного наследия, расположенных на территории парка, в частности фонтанов и беседок, уточнила Бурова.По ее мнению, важно то, что определенная работа по возвращению Ливадийскому дворцу его царского вида, начата, а дальше необходимо входить в программы и искать финансирование не только в рамках бюджета.В качестве удачного примера тому, как государственно-частное партнерство возвращает облик знаковых парковых территорий в Крыму она привела Алупкинский парк, площадью 34 гектара, в благоустройство которого за последние несколько лет было вложено только бюджетных средств около 700 миллионов, а также были привлеченные средства.Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии >>Ливадийский парк является парком-памятником садово-паркового искусства и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения Республики Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок Воронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте

https://crimea.ria.ru/20250506/na-uborku-livadiyskogo-parka-v-krymu-vydelyat-10-millionov-1146242495.html

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ливадийский дворец, ливадия, крым, новости крыма, музеи крыма, ольга бурова, минкульт крыма