Рейтинг@Mail.ru
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/rossiyskie-podrostki-pomogali-moshennikam-s-ukrainy-mvd-raskryla-set-1145026602.html
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T08:04
2025-03-19T08:04
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
происшествия
общество
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что правоохранители задержали семерых человек на территории нескольких регионов, причастных к схеме обмана россиян.Как сообщают в полиции, для постоянного общения между участниками криминальной схемы была создана группа, в которой размещались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, среди которых двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровец, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан. Оперативники установили, что на счету задержанных более 1300 эпизодов противоправной деятельности.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские и сим-карты, ноутбуки и системные блоки.В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойСамозапрет на кредиты: где установить и как это работает
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b452e3cf13f700793ca98b2635b227c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, происшествия, общество, украина, новости
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть

Несовершеннолетние за "крипту" помогали телефонным мошенникам с Украины обманывать россиян

08:04 19.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что правоохранители задержали семерых человек на территории нескольких регионов, причастных к схеме обмана россиян.

"По предварительным данным, злоумышленники покупали сим-карты разных операторов связи, а затем регистрировались в популярном мессенджере. После этого они передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России", – говорится в официальной информации МВД.

Как сообщают в полиции, для постоянного общения между участниками криминальной схемы была создана группа, в которой размещались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.

"В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали криптовалюту в размере, эквивалентном от 5 до 25 долларов США", – сообщают в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, среди которых двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровец, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан. Оперативники установили, что на счету задержанных более 1300 эпизодов противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские и сим-карты, ноутбуки и системные блоки.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
Каждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвой
Самозапрет на кредиты: где установить и как это работает
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МошенничествоПроисшествияОбществоУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0395 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака
09:56ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены
09:50Без паники: в Евпатории военные проведут учения
09:44Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет
09:27Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины
09:21В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
08:54Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
08:28Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам
08:17Власти Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула
08:04Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
07:4357 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ
07:27Переговоры Путина и Трампа: главные заявления президента США
07:07В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
06:47Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
06:29Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
06:03В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США
00:01Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
22:37Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
22:13Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
Лента новостейМолния