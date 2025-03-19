https://crimea.ria.ru/20250319/rossiyskie-podrostki-pomogali-moshennikam-s-ukrainy-mvd-raskryla-set-1145026602.html

Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть

Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть

Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T08:04

2025-03-19T08:04

2025-03-19T08:04

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

происшествия

общество

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что правоохранители задержали семерых человек на территории нескольких регионов, причастных к схеме обмана россиян.Как сообщают в полиции, для постоянного общения между участниками криминальной схемы была создана группа, в которой размещались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, среди которых двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровец, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан. Оперативники установили, что на счету задержанных более 1300 эпизодов противоправной деятельности.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские и сим-карты, ноутбуки и системные блоки.В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойСамозапрет на кредиты: где установить и как это работает

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, происшествия, общество, украина, новости