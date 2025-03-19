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Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T08:04
2025-03-19T08:04
2025-03-19T08:04
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
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общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что правоохранители задержали семерых человек на территории нескольких регионов, причастных к схеме обмана россиян.Как сообщают в полиции, для постоянного общения между участниками криминальной схемы была создана группа, в которой размещались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, среди которых двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровец, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан. Оперативники установили, что на счету задержанных более 1300 эпизодов противоправной деятельности.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские и сим-карты, ноутбуки и системные блоки.В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионовКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойСамозапрет на кредиты: где установить и как это работает
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, происшествия, общество, украина, новости
Российские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сеть
Несовершеннолетние за "крипту" помогали телефонным мошенникам с Украины обманывать россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Подростки из разных регионов России выступали посредниками телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что правоохранители задержали семерых человек на территории нескольких регионов, причастных к схеме обмана россиян.
"По предварительным данным, злоумышленники покупали сим-карты разных операторов связи, а затем регистрировались в популярном мессенджере. После этого они передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России", – говорится в официальной информации МВД.
Как сообщают в полиции, для постоянного общения между участниками криминальной схемы была создана группа, в которой размещались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.
"В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали криптовалюту в размере, эквивалентном от 5 до 25 долларов США", – сообщают в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, среди которых двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровец, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан. Оперативники установили, что на счету задержанных более 1300 эпизодов противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и 159 (мошенничество) УК РФ. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские и сим-карты, ноутбуки и системные блоки.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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