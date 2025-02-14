https://crimea.ria.ru/20250214/toksichnye-otnosheniya-moskvich-pytalsya-otravit-sopernika-sloykami-s-rtutyu-1144167133.html

Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью

Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью

Отравление слойками с ртутью в московской пекарне было специально подстроено одним из пострадавших, который пытался отравить своего знакомого из-за ревности к... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T09:53

2025-02-14T09:53

2025-02-14T09:53

отравление

москва

покушение

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144167018_0:195:918:711_1920x0_80_0_0_9e619abad1b1f68d69b19ea8cb5f02cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отравление слойками с ртутью в московской пекарне было специально подстроено одним из пострадавших, который пытался отравить своего знакомого из-за ревности к женщине. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Следователи вывели мужчину на чистую воду. Он пытался представить все произошедшее как несчастный случай, но под давлением неопровержимых доказательств был вынужден полностью признать вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийствоВ Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревностиНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, москва, покушение, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)