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Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью
Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью
Отравление слойками с ртутью в московской пекарне было специально подстроено одним из пострадавших, который пытался отравить своего знакомого из-за ревности к... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T09:53
2025-02-14T09:53
отравление
москва
покушение
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отравление слойками с ртутью в московской пекарне было специально подстроено одним из пострадавших, который пытался отравить своего знакомого из-за ревности к женщине. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.Следователи вывели мужчину на чистую воду. Он пытался представить все произошедшее как несчастный случай, но под давлением неопровержимых доказательств был вынужден полностью признать вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийствоВ Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревностиНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
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РИА Новости Крым
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отравление, москва, покушение, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью

Отравление ртутью в пекарне в Москве подстроено одним из пострадавших из-за ревности – СК

09:53 14.02.2025
 
© Следственный комитет РФШприц с ртутью
Шприц с ртутью
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отравление слойками с ртутью в московской пекарне было специально подстроено одним из пострадавших, который пытался отравить своего знакомого из-за ревности к женщине. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.
Ранее СК начал проверку по сообщениям в СМИ, согласно которым на юго-западе Москвы двое мужчин отравились ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке в одной из пекарен. Обоих госпитализировали.
Как выяснилось, позже от токсического действия ртути пострадал только один мужчина. Следователи выяснили, что инцидент подстроил его знакомый – второй "пострадавший".
"Фигурант, имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности, решил совершить его убийство путем отравления ртутью. Для этого он приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц", - говорится в сообщении.
11 февраля злоумышленник, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в купленную выпечку. В больницу забрали обоих, но отравитель лишь симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.
Следователи вывели мужчину на чистую воду. Он пытался представить все произошедшее как несчастный случай, но под давлением неопровержимых доказательств был вынужден полностью признать вину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.
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ОтравлениеМоскваПокушениеНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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