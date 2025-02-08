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В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
Сорокалетний житель Симферополя обвиняется в убийстве соседа на почве ревности, он задержан и заключен под стражу. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T13:13
2025-02-08T13:28
происшествия
убийство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сорокалетний житель Симферополя обвиняется в убийстве соседа на почве ревности, он задержан и заключен под стражу. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Как установили правоохранители, инцидент произошел в доме на улице Лермонтова в ночь на четверг, 6 февраля."Поздно вечером в отдел полиции № 2 "Киевский" Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на лестничной клетке подъезда многоэтажного дома происходит драка между двумя мужчинами, у одного из которых в руках острый предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело 50-летнего мужчины. Тут же, на месте преступления, был задержан подозреваемый – 40-летний безработный местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в МВД по РК."Между двумя нетрезвыми соседями на почве ревности к женщине разгорелся конфликт. 40-летний мужчина нанес оппоненту удар металлическим предметом, потерпевший скончался", – рассказали в СК.Подозреваемого задержала полиция. В ходе проверки показаний фигурант рассказал и показал следователю, как совершил убийство в квартире."Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - уточнили в прокуратуре РК.Ранее сообщалось, что в Судаке будут судить женщину, которая в пьяном угаре зарезала своего сожителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Внучку экс-мэра Самары взяли под стражу по обвинению в двойном убийстве Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ееУдарила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
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60
происшествия, убийство, новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, крым, симферополь
В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности

В Симферополе расследуют убийство мужчины соседом на почве ревности – Следком

13:13 08.02.2025 (обновлено: 13:28 08.02.2025)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Симферополе произошло убийство
В Симферополе произошло убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Сорокалетний житель Симферополя обвиняется в убийстве соседа на почве ревности, он задержан и заключен под стражу. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Следователем СК предъявлено обвинение 40-летнему жителю Симферополя в совершении убийства. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.
Как установили правоохранители, инцидент произошел в доме на улице Лермонтова в ночь на четверг, 6 февраля.
"Поздно вечером в отдел полиции № 2 "Киевский" Управления МВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что на лестничной клетке подъезда многоэтажного дома происходит драка между двумя мужчинами, у одного из которых в руках острый предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело 50-летнего мужчины. Тут же, на месте преступления, был задержан подозреваемый – 40-летний безработный местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в МВД по РК.
"Между двумя нетрезвыми соседями на почве ревности к женщине разгорелся конфликт. 40-летний мужчина нанес оппоненту удар металлическим предметом, потерпевший скончался", – рассказали в СК.
Подозреваемого задержала полиция. В ходе проверки показаний фигурант рассказал и показал следователю, как совершил убийство в квартире.
"Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - уточнили в прокуратуре РК.
Ранее сообщалось, что в Судаке будут судить женщину, которая в пьяном угаре зарезала своего сожителя.
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