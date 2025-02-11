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Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T14:06
2025-02-11T14:06
покушение
евпатория
новости крыма
крым
закон и право
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого, поссорился с ним, избил оппонента, а спустя несколько дней снова пришел к знакомцу домой. Мужчины совместно распивали спиртное и снова поссорились. На этот раз хозяин жилища получил несколько ножевых ударов.Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что его и спасло, уточнили в прокуратуре.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревностиКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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покушение, евпатория, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство

Житель Евпатории пойдет под суд за покушение на убийство

14:06 11.02.2025
 
© Прокуратура КрымаЖитель Евпатории пойдет под суд за покушение на убийство
Житель Евпатории пойдет под суд за покушение на убийство
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого, поссорился с ним, избил оппонента, а спустя несколько дней снова пришел к знакомцу домой. Мужчины совместно распивали спиртное и снова поссорились. На этот раз хозяин жилища получил несколько ножевых ударов.
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что его и спасло, уточнили в прокуратуре.
Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.
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ПокушениеЕвпаторияНовости КрымаКрымЗакон и правоПрокуратура Республики Крым
 
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