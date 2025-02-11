https://crimea.ria.ru/20250211/zhitelya-evpatorii-budut-sudit-za-pokushenie-na-ubiystvo-1144092353.html
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T14:06
2025-02-11T14:06
2025-02-11T14:06
покушение
евпатория
новости крыма
крым
закон и право
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092235_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_e31a6f613dbaf30911b381ce0a15faf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого, поссорился с ним, избил оппонента, а спустя несколько дней снова пришел к знакомцу домой. Мужчины совместно распивали спиртное и снова поссорились. На этот раз хозяин жилища получил несколько ножевых ударов.Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что его и спасло, уточнили в прокуратуре.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревностиКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092235_0:68:1280:1028_1920x0_80_0_0_c6b109f1a55b6232d45b3522cc305de7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение, евпатория, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
Житель Евпатории пойдет под суд за покушение на убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого, поссорился с ним, избил оппонента, а спустя несколько дней снова пришел к знакомцу домой. Мужчины совместно распивали спиртное и снова поссорились. На этот раз хозяин жилища получил несколько ножевых ударов.
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что его и спасло, уточнили в прокуратуре.
Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: