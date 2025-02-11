https://crimea.ria.ru/20250211/zhitelya-evpatorii-budut-sudit-za-pokushenie-na-ubiystvo-1144092353.html

Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство

Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство

Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T14:06

2025-02-11T14:06

2025-02-11T14:06

покушение

евпатория

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закон и право

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Евпатории в пьяной ссоре чуть не зарезал собутыльника и за это пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого, поссорился с ним, избил оппонента, а спустя несколько дней снова пришел к знакомцу домой. Мужчины совместно распивали спиртное и снова поссорились. На этот раз хозяин жилища получил несколько ножевых ударов.Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что его и спасло, уточнили в прокуратуре.Злоумышленник был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревностиКрымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение, евпатория, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым