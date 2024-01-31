https://crimea.ria.ru/20240131/mobilizatsiya-po-kievski-skolko-ukraintsev-prizovut-v-vsu-po-novomu-zakonu-1134590076.html

Мобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону

Мобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Мобилизация по-киевски: сколько украинцев призовут в ВСУ по новому закону

В свете принятия нового закона о мобилизации на Украине в 2024 году в ряды ВСУ призовут порядка 200-250 тысяч человек. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T19:32

2024-01-31T19:32

2024-01-31T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В свете принятия нового закона о мобилизации на Украине в 2024 году в ряды ВСУ призовут порядка 200-250 тысяч человек. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Мобилизация для "затыкания дыр" в оборонеПо словам эксперта, план мобилизации 500 тысяч человек, о которой говорил президент Владимир Зеленский в прошлом году, был рассчитан на продолжение наступления. Сейчас очевидно, что ни о каких наступательных действиях не может быть и речи, и основная задача сводится к удержанию нынешних позиций.Кроме того, по мнению аналитика, мобилизация будет растянута по времени – примерно по 15-20 тысяч новобранцев в месяц, поскольку ВСУ переходят к обороне, и мобилизация может быть подстроена под темп потерь на линии боевого соприкосновения."В таком варианте Украина может надеяться дотянуть до 2025 года, когда пройдет большая часть выборов, уйдет политическая неопределенность, и может появиться надежда, что Запад каким-то образом раскрутит свое военное производство, чтобы выйти хотя бы на минимальные запросы украинской стороны по поставкам военной техники и боеприпасов", – добавил эксперт.Возможны ли на Украине бунты из-за мобилизацииЧто касается нового закона о мобилизации, то он, безусловно, будет принят, убежден Анпилогов. В данном случае киевский режим якобы исключил из начальной редакции законопроекта самые одиозные пункты, продемонстрировав этими "уступками" видимость "общественного консенсуса".Однако подавляющее большинство положений, вызвавших возмущение в обществе, в новой редакции сохранились, просто некоторые из них облекли уже не в такие категоричные формулировки, констатирует эксперт.По мнению Анпилогова, волнения в обществе по поводу нового законопроекта о мобилизации будут иметь место, но вряд ли они приведут к масштабным массовым акциям гражданского неповиновения."Мы постоянно видим какие-то одиночные или групповые пикеты в Киеве, когда выходят родственники пропавших без вести, раненых, инвалидов, но эти акции пока не приобрели всеукраинский масштаб и для правящего режима в Киеве они достаточно безопасны. Такая активность не приводит к политическим изменениям, а является скорее вариантом "выпуска пара" конкретных протестных прослоек, которые не слились в общий протестный фон и не обладают основополагающей силой воздействия на власть", – пояснил эксперт.Новый законопроект о мобилизации на УкраинеКабмин Украины 30 января одобрил и направил в Верховную раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, а украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. Оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов.Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно годными к службе украинцы должны пройти повторную медкомиссию.Кроме того, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право на управление транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.Читайте также на РИА Новости Крым:Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизацииЗапугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на УкраинеМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, мнения, алексей анпилогов, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, владимир зеленский (президент украины), общество