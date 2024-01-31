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Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине

Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине

Марионеточный киевский режим не может завершить конфликт с Россией и продолжит отправлять на убой простых украинцев, поэтому новый законопроект о мобилизации на РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T10:59

2024-01-31T10:59

2024-01-31T10:59

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всу (вооруженные силы украины)

алексей подберезкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Марионеточный киевский режим не может завершить конфликт с Россией и продолжит отправлять на убой простых украинцев, поэтому новый законопроект о мобилизации на Украине в итоге будет принят, а киевская пропаганда сделает все, чтобы нивелировать негативный эффект среди населения. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.По его мнению, от того, в каком виде официальный Киев примет законопроект, и главное, как сработает украинская пропаганда, будет зависеть реакция рядовых украинцев."Очевидно, законопроект жесткий, и реакция общества может быть жесткой. Поэтому сейчас его будут стараться популяризировать. Мы много раз убеждались, что с украинцами это работает. Реакции общества вообще поражают: его насилуют, а оно как-то не очень адекватно реагирует. Многих замучили и запугали. Пропаганда на Украине превратила людей в зомби", - констатирует эксперт.Новый законопроект Подберезкин сравнивает с действиями проигрывающей гитлеровской Германии, когда в 1944 году на фронт призывали не только военнообязанных немцев, но и молодежь и стариков. В стремлении угодить Западу и продлить свое собственное существование Зеленский будет продлевать агонию ВСУ всеми способами."Поэтому, я полагаю, все будет зависеть от того, насколько киевский режим будет дальше давить на население и насколько люди будут запуганы и одурманены. Это большая проблема. Все нормальные прогнозы рухнули, потому что киевский режим идет на все - уничтожает собственное население, нацию, которая в большей своей массе продолжает подчиняться киевскому режиму", - заключил собеседник агентства.Накануне кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, законопроект снижает призывной возраст украинцев с 27 до 25 лет, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно годными к службе граждане в должны пройти повторный медосмотр. Кроме того, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право на управление транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности, в частности, психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронтМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыБуданов признал успехи российских войск в зоне СВО

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