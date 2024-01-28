https://crimea.ria.ru/20240128/sborische-frikov-politolog-vyskazalas-o-chinovnikakh-evrosoyuza-1134493560.html

Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза

Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза

Европа сегодня переживает глубочайший экономический, социально-политический и культурный кризис, а чиновники Евросоюза живут в собственном мире, не имеющем... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T14:31

2024-01-28T14:31

2024-01-28T14:31

каринэ геворгян

мнения

европа

европейский союз (ес)

политика

жозеп боррель

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Европа сегодня переживает глубочайший экономический, социально-политический и культурный кризис, а чиновники Евросоюза живут в собственном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. Такое мнение высказала востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с "цветущим садом"."Я понимаю, что именно Боррель имеет в виду под "цветущим садом". Я бывала в Брюсселе и в Вене, видела администрации этих общеевропейских структур. Внутри этих ведомств у них, конечно, "коммунизм" и "рай" – оклады они получают "зашибенные", извините за вульгарное словечко, и у них все хорошо. Но это производит впечатление какого-то сборища фриков, это мое личное мнение. Они (еврочиновники – ред.) живут в собственном мире и собственной реальности, которая никакого отношения не имеет к тому, что сейчас творится на глобусе", – сказала Геворгян на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам востоковеда, она "с горечью" смотрит на то, что происходит с Европой – это "мерзость запустения, деиндустриализация, обнищание населения".В качестве лишь одного примера эксперт привела снос древних храмов во Франции, поскольку у государства нет денег на их ремонт и реставрацию.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. По его словам, в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением, "нужно, чтобы сад вышел в джунгли".После этого Борреля обвинили в расизме. Позже он извинился за свое высказывание и заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста".Читайте также на РИА Новости Крым:"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликтыПадение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – экспертВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа

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каринэ геворгян, мнения, европа, европейский союз (ес), политика, жозеп боррель, в мире