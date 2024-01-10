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Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт
Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт
Снижение темпов роста экономики Германии – это последствие санкций, введенных против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T18:49
2024-01-10T18:49
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в мире
европейский союз
экономика
андрей вершицкий
европа
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Снижение темпов роста экономики Германии – это последствие санкций, введенных против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Отчет об основных экономических показателях за третий квартал 2023 года был опубликован на сайте Федерального агентства статистики Германии (Destatis). По их данным, объем промышленного производства за этот период снизился на 3,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а валовой внутренний продукт на 0,8%.Общий объем экспорта товаров и услуг упал на 0,8%, а импорт сократился на 1,3%. Это также следствие удорожания энергоносителей, объясняет эксперт.По словам эксперта, если эта тенденция продолжится, то падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза.Этот риск еще более усилится, если предприятия начнут переводить производство в другие страны. Сейчас эта тенденция не носит массового характера, но если она усилится, то последствия будут катастрофичными, считает специалист.То, что происходит сейчас в немецкой экономике, позволяет говорить о неконструктивной деятельности правящей верхушки. С этим мнением согласен политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, который заявил, что под руководством канцлера Олафа Шольца Германия утратила роль главной европейской страны на мировой арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизацииГрустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковВ Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины
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мнения, германия, в мире, европейский союз, экономика, андрей вершицкий, европа, санкции против россии
Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт

Кризис экономики Германии повлечет за собой развал Евросоюза – эксперт

18:49 10.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Снижение темпов роста экономики Германии – это последствие санкций, введенных против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.

"Во-первых, это изначально санкции, которые Германия и Евросоюз объявили против нашей страны. В результате этих санкций они не покупают энергоносители у нас, а приобретают их через посредников или у кого-то еще. Все это приводит к тому, что снижается эффективность экономики, растут затраты и издержки", – объясняет эксперт.

Отчет об основных экономических показателях за третий квартал 2023 года был опубликован на сайте Федерального агентства статистики Германии (Destatis). По их данным, объем промышленного производства за этот период снизился на 3,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а валовой внутренний продукт на 0,8%.
Общий объем экспорта товаров и услуг упал на 0,8%, а импорт сократился на 1,3%. Это также следствие удорожания энергоносителей, объясняет эксперт.

"Понятно, что если товары поставляются на экспорт, то в экспортном отношении германские товары становятся менее конкурентоспособными. Это проблема, потому что по некоторым направлениям, например, по металлургии, где используется электроэнергия или газ для переработки металлов, стоимость переработки выросла кратно, в разы. До трех раз возросла себестоимость выработки стали на некоторых металлургических заводах, в зависимости от применяемых технологий", – рассказывает Вершицкий.

По словам эксперта, если эта тенденция продолжится, то падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза.

"Это касается всех европейских стран, потому что Германия во многом вытягивает все европейские страны и вытягивала раньше. И теперь эта тенденция опасна, потому что такой рост +-0, который мы сейчас видим (по данным отчета Destatis – ред.), и даже в пределах 1%, это мало. Такие страны, как Германия, привыкли развиваться на 3-4 % в год. И если кризис затянется, то тогда существует реальная опасность падения экономики Евросоюза", объяснил эксперт.

Этот риск еще более усилится, если предприятия начнут переводить производство в другие страны. Сейчас эта тенденция не носит массового характера, но если она усилится, то последствия будут катастрофичными, считает специалист.

"Это уже привело к ряду последствий, не только экономических, но и социальных. Насколько мы знаем, сейчас там происходят забастовки фермеров. То есть когда возник кризис, начали пытаться на чем-то сэкономить. И первое, что решили сделать – это сократить субсидии фермерам. Они уже вышли на демонстрации, перекрывают автобаны и дороги", – напомнил Вершицкий.

То, что происходит сейчас в немецкой экономике, позволяет говорить о неконструктивной деятельности правящей верхушки. С этим мнением согласен политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, который заявил, что под руководством канцлера Олафа Шольца Германия утратила роль главной европейской страны на мировой арене.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияГерманияВ миреЕвропейский СоюзЭкономикаАндрей ВершицкийЕвропаСанкции против России
 
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