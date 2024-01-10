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Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт

Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт

Снижение темпов роста экономики Германии – это последствие санкций, введенных против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T18:49

2024-01-10T18:49

2024-01-10T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Снижение темпов роста экономики Германии – это последствие санкций, введенных против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук Андрей Вершицкий.Отчет об основных экономических показателях за третий квартал 2023 года был опубликован на сайте Федерального агентства статистики Германии (Destatis). По их данным, объем промышленного производства за этот период снизился на 3,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а валовой внутренний продукт на 0,8%.Общий объем экспорта товаров и услуг упал на 0,8%, а импорт сократился на 1,3%. Это также следствие удорожания энергоносителей, объясняет эксперт.По словам эксперта, если эта тенденция продолжится, то падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза.Этот риск еще более усилится, если предприятия начнут переводить производство в другие страны. Сейчас эта тенденция не носит массового характера, но если она усилится, то последствия будут катастрофичными, считает специалист.То, что происходит сейчас в немецкой экономике, позволяет говорить о неконструктивной деятельности правящей верхушки. С этим мнением согласен политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, который заявил, что под руководством канцлера Олафа Шольца Германия утратила роль главной европейской страны на мировой арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизацииГрустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковВ Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины

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мнения, германия, в мире, европейский союз, экономика, андрей вершицкий, европа, санкции против россии