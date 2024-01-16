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"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты
"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты - РИА Новости Крым, 16.01.2024
"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты
Марионеточная политика элит Европы, "живущих в космосе" в угоду США, чревата социальным взрывом, который может произойти в ближайшее время. Так считает... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T13:18
2024-01-16T13:40
европа
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
сша
германия
экономика
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Вадим Колесниченко о напряженной ситуации в Европе
Вадим Колесниченко о напряженной ситуации в Европе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Марионеточная политика элит Европы, "живущих в космосе" в угоду США, чревата социальным взрывом, который может произойти в ближайшее время. Так считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, своим видением развития ситуации он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Социальное напряжение в Европе и в США говорит о ситуации на фоне развязанных Западом конфликтов гораздо больше, чем все их элиты, считает Колесниченко.Так, по его мнению, впавшую в рецессию Германию – локомотив Европы, наполнявший до 40% ее бюджета – "к середине 2024 года ждет полная стагнация, а дальше непонятно что", поскольку весь промышленный потенциал из-за самоубийственных санкций уничтожил немецкую экономику.Сыплется все и во Франции, где "популярность Макрона упала до 27%, чего не было с момента его избрания", отметил эксперт."И не исключено, что новые президентские выборы здесь, которые должны быть в 2027 году, могут произойти осенью этого года", – предположил политолог."Закипание" западного общества наблюдается повсеместно в том или ином масштабе, пока элиты продолжают, как мантру, повторять, что они сильны, едины, и должны помогать Украине. И это, по словам эксперта, путь к самоуничтожению."И тут очень сложно дать оценку: сегодня или завтра может произойти взрыв. А они не знают, что делать", – отметил Колесниченко.Отсюда потрясание Европой пустыми арсеналами в попытке испугать народ якобы исходящей от России угрозой для стран ЕС и НАТО. А также развязывание США новых конфликтов на внешнем контуре и их якобы разрешение для отвлечения американцев от внутренних проблем.На этом фоне Россия крепнет, что, естественно, сильно тревожит Запад, и не зря, считает Колесниченко.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что предпринимаемые Германией попытки пугать население страны возможной грядущей войной с Россией – страшилка для отвлечения внимания, с помощью которой "бюргеров будет проще доить". Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен "Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию
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европа, вадим колесниченко, мнения, сша, германия, экономика
"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты

Полная стагнация ждет Германию в 2024-м, а всю Европу в ближайшее время – социальный взрыв

13:18 16.01.2024 (обновлено: 13:40 16.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Марионеточная политика элит Европы, "живущих в космосе" в угоду США, чревата социальным взрывом, который может произойти в ближайшее время. Так считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, своим видением развития ситуации он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
Вадим Колесниченко о напряженной ситуации в Европе
13:18
Социальное напряжение в Европе и в США говорит о ситуации на фоне развязанных Западом конфликтов гораздо больше, чем все их элиты, считает Колесниченко.

"Общество начинает возмущаться в связи с тем, что экономический кризис затрагивает малообеспеченные слои населения и экономику всех стран. Соединенные Штаты стоят чуть ли не на грани гражданской войны из-за огромного количества проблем. В Европе надвигается глобальный кризис. Общество начинает "кипеть" и в Германии, и во Франции, и в других странах. А элиты до сегодняшнего дня живут "в космосе", – комментирует происходящее Колесниченко.

Так, по его мнению, впавшую в рецессию Германию – локомотив Европы, наполнявший до 40% ее бюджета – "к середине 2024 года ждет полная стагнация, а дальше непонятно что", поскольку весь промышленный потенциал из-за самоубийственных санкций уничтожил немецкую экономику.
"Если на этой неделе так называемые отраслевые забастовки в Германии перерастут в общенациональную, то правительству Шольца не о чем мечтать – оно должно будет уйти в отставку", – заметил Колесниченко.
Сыплется все и во Франции, где "популярность Макрона упала до 27%, чего не было с момента его избрания", отметил эксперт.
"И не исключено, что новые президентские выборы здесь, которые должны быть в 2027 году, могут произойти осенью этого года", – предположил политолог.
"Закипание" западного общества наблюдается повсеместно в том или ином масштабе, пока элиты продолжают, как мантру, повторять, что они сильны, едины, и должны помогать Украине. И это, по словам эксперта, путь к самоуничтожению.
"И тут очень сложно дать оценку: сегодня или завтра может произойти взрыв. А они не знают, что делать", – отметил Колесниченко.
Отсюда потрясание Европой пустыми арсеналами в попытке испугать народ якобы исходящей от России угрозой для стран ЕС и НАТО. А также развязывание США новых конфликтов на внешнем контуре и их якобы разрешение для отвлечения американцев от внутренних проблем.
На этом фоне Россия крепнет, что, естественно, сильно тревожит Запад, и не зря, считает Колесниченко.

"Наша экономика не только не впала в рецессию, а, вопреки даже скромным предположениям международных экономических организаций, существенно укрепилась. А действия на линии боевого соприкосновения говорят только об одном: наш потенциал начинает нарастать", – заключил эксперт.

Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что предпринимаемые Германией попытки пугать население страны возможной грядущей войной с Россией – страшилка для отвлечения внимания, с помощью которой "бюргеров будет проще доить".
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