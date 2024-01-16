https://crimea.ria.ru/20240116/kipenie-v-evrope-k-chemu-privedut-razvyazannye-zapadom-konflikty-1134224142.html

"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты

"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты - РИА Новости Крым, 16.01.2024

"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты

Марионеточная политика элит Европы, "живущих в космосе" в угоду США, чревата социальным взрывом, который может произойти в ближайшее время. Так считает... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T13:18

2024-01-16T13:18

2024-01-16T13:40

европа

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

сша

германия

экономика

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Вадим Колесниченко о напряженной ситуации в Европе Вадим Колесниченко о напряженной ситуации в Европе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Марионеточная политика элит Европы, "живущих в космосе" в угоду США, чревата социальным взрывом, который может произойти в ближайшее время. Так считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, своим видением развития ситуации он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Социальное напряжение в Европе и в США говорит о ситуации на фоне развязанных Западом конфликтов гораздо больше, чем все их элиты, считает Колесниченко.Так, по его мнению, впавшую в рецессию Германию – локомотив Европы, наполнявший до 40% ее бюджета – "к середине 2024 года ждет полная стагнация, а дальше непонятно что", поскольку весь промышленный потенциал из-за самоубийственных санкций уничтожил немецкую экономику.Сыплется все и во Франции, где "популярность Макрона упала до 27%, чего не было с момента его избрания", отметил эксперт."И не исключено, что новые президентские выборы здесь, которые должны быть в 2027 году, могут произойти осенью этого года", – предположил политолог."Закипание" западного общества наблюдается повсеместно в том или ином масштабе, пока элиты продолжают, как мантру, повторять, что они сильны, едины, и должны помогать Украине. И это, по словам эксперта, путь к самоуничтожению."И тут очень сложно дать оценку: сегодня или завтра может произойти взрыв. А они не знают, что делать", – отметил Колесниченко.Отсюда потрясание Европой пустыми арсеналами в попытке испугать народ якобы исходящей от России угрозой для стран ЕС и НАТО. А также развязывание США новых конфликтов на внешнем контуре и их якобы разрешение для отвлечения американцев от внутренних проблем.На этом фоне Россия крепнет, что, естественно, сильно тревожит Запад, и не зря, считает Колесниченко.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что предпринимаемые Германией попытки пугать население страны возможной грядущей войной с Россией – страшилка для отвлечения внимания, с помощью которой "бюргеров будет проще доить". Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен "Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружию

https://crimea.ria.ru/20240116/bezrassudno-ekspert-o-rassmotrenii-formuly-mira-bez-rossii-v-davose-1134222002.html

европа

сша

германия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, вадим колесниченко, мнения, сша, германия, экономика