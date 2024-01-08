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Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти

Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти

Демократией в США довольны менее 30% американцев, что может свидетельствовать о неодобрении работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, а также... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T18:27

2024-01-08T18:27

2024-01-08T18:27

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Демократией в США довольны менее 30% американцев, что может свидетельствовать о неодобрении работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, а также о беспокойстве по поводу роста цен и безопасности предстоящих выборов. Такой информацией поделилась американская исследовательская компания Gallup по итогам опроса, проведенного в декабре 2023 года.Уточняется, что демократия в стране устраивает 38% демократов и лишь 17% республиканцев. Результаты последнего исследования основаны на опросе, который был проведен с 1 по 20 декабря 2023 года.По данным американских аналитиков, такие цифры могут "отражать экономическое беспокойство на фоне роста цен, неодобрение работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, растущую враждебность между политическими партиями… и обеспокоенность по поводу безопасности выборов, избирательных прав и независимости судов и системы правосудия".Gallup опрашивал американцев относительно их удовлетворенности демократией в США с 1984 года. Тогда позитивно высказывались 61% американцев. В 1991 году показатель был почти таким же высоким – 60%. Признаки ухудшения стали проявляться в 1992-м.Ранее политолог Александр Ирхин рассказал, с чем и почему пришли США к 2024 году и какая стратегия Америки ведет ее к краху. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать

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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), палата представителей сша, конгресс сша, госдепартамент сша, александр ирхин, в мире, политика, общество