Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти
Gallup: 28% взрослого населения США удовлетворены работой демократии в стране
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Демократией в США довольны менее 30% американцев, что может свидетельствовать о неодобрении работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, а также о беспокойстве по поводу роста цен и безопасности предстоящих выборов. Такой информацией поделилась американская исследовательская компания Gallup по итогам опроса, проведенного в декабре 2023 года.
"Новый минимум в 28% взрослого населения США удовлетворен тем, как работает демократия в стране. Текущий показатель ниже предыдущего минимума – 35%, измеренного вскоре после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года участников беспорядков, пытавшихся помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года", – говорится в публикации.
Уточняется, что демократия в стране устраивает 38% демократов и лишь 17% республиканцев. Результаты последнего исследования основаны на опросе, который был проведен с 1 по 20 декабря 2023 года.
По данным американских аналитиков, такие цифры могут "отражать экономическое беспокойство на фоне роста цен, неодобрение работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, растущую враждебность между политическими партиями… и обеспокоенность по поводу безопасности выборов, избирательных прав и независимости судов и системы правосудия".
Gallup опрашивал американцев относительно их удовлетворенности демократией в США с 1984 года. Тогда позитивно высказывались 61% американцев. В 1991 году показатель был почти таким же высоким – 60%. Признаки ухудшения стали проявляться в 1992-м.
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По данным американских аналитиков, такие цифры могут "отражать экономическое беспокойство на фоне роста цен, неодобрение работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, растущую враждебность между политическими партиями… и обеспокоенность по поводу безопасности выборов, избирательных прав и независимости судов и системы правосудия".
Gallup опрашивал американцев относительно их удовлетворенности демократией в США с 1984 года. Тогда позитивно высказывались 61% американцев. В 1991 году показатель был почти таким же высоким – 60%. Признаки ухудшения стали проявляться в 1992-м.
Ранее политолог Александр Ирхин рассказал, с чем и почему пришли США к 2024 году и какая стратегия Америки ведет ее к краху.
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