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Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – эксперт

Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – эксперт - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – эксперт

Действующие лидеры ЕС патологически боятся Россию, поэтому уменьшают помощь Украине и заставляют страны союза вооружаться, вместо того чтобы налаживать с ней... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T07:01

2023-11-29T07:01

2023-11-29T08:15

радио "спутник в крыму"

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Александр Гусев: лидеры Европы патологически боятся Россию Александр Гусев: лидеры Европы патологически боятся Россию audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Действующие лидеры ЕС патологически боятся Россию, поэтому уменьшают помощь Украине и заставляют страны союза вооружаться, вместо того чтобы налаживать с ней конструктивные отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Военные запасы в странах Евросоюза иссякли: там "уже выскребли все, что можно, по сусекам", чтобы передать Украине, отмечает Гусев. И новые заявления лидеров ряда европейских стран о том, что им самим нужно оружие, свидетельствует о том, что есть понимание: Украина не выстоит против России. При этом и сами они боятся, считает эксперт."Они подвержены паническому, я бы даже сказал патологическому страху перед Россией. Они действительно озабочены тем, что Россия "не остановится", это очень пугает страны ЕС и их главных модераторов – США", – сказал Гусев.О том, что это не домыслы и не мифы, свидетельствует множество фактов, отмечает эксперт. Один из них – итоги июльского заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", на которой был принят стратегический план развития событий после боевых действий Запада против России на территории Украины, сказал Гусев. Документ включает перспективные планы региональной обороны, предполагающие, среди прочего, военное усиление Польши, трансформацию НАТО и новые формы и способы противоборства с РФ.На границе с Белоруссией уже сконцентрированы 306 тысяч военнослужащих стран НАТО, а если смотреть на подготовку еще более раннюю, то в самой военной доктрине альянса Россия определена как угроза №1 для Европы, подчеркнул эксперт.То, что эта политика США и НАТО стала активно поддерживаться в Европе, дав почву для роста таким лидерам, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, можно объяснить своего рода "генетической памятью", считает Гусев."Их деды воевали, получили по полной во время Великой Отечественной, Второй мировой войны. Это генетическая память. Они боятся и современной России. Они агрессивно настроены по отношению к нашей стране, потому что это все страхи", – уверен политолог.На этом фоне становится очевидным, что обычные люди в Европе "заточены на свои проблемы", и общественности здесь не до мнимой толерантности и не до чаяний киевского режима. Это доказывают, в частности, последние события на границе Украины и Польши, где польские дальнобойщики вновь усилили блокаду КПП, и образовалась многокилометровая очередь из украинских грузовиков, отмечает Гусев."Не нужно думать, что 100% поляков заинтересованы в дружбе с Украиной. Это не так. Там существуют различные точки зрения. В том числе, и в отношении проведения Россией специальной военной операции", – отметил эксперт.Он привел в пример ФРГ, где партия "Альтернатива для Германии" набирает на выборах достаточно серьезное количество очков, а также премьера Венгрии Виктора Орбана, который "в общем-то противопоставил себя лидерам и ЕС, и НАТО". "Это и Словакия, и Нидерланды, где мы видим приход в качестве премьер-министра Герта Вилдерса. У нас очень конструктивные отношений с Австрией, где хоть и говорят на немецком языке, но достаточно жестко реагируют на посылы лидеров Евросоюза, которые осложняют им жизнь. И, несмотря на всю сложную политическую ситуацию, которая сложилась в связи с вхождением Финляндии в НАТО, я полагаю, что это все временное явление – финский народ умный, рано или поздно финны одумаются, и наши отношения будут более конструктивными, какими были раньше на протяжении столетий", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

https://crimea.ria.ru/20231123/formirovanie-edinoy-sistemy-pvo-chem-odkb-otlichaetsya-ot-nato-1133012358.html

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мнения, александр гусев, европа, европейский союз, украина, россия, политика, нато, в мире, общество